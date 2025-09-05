إي آند الإمارات، خلف كل شريحة… قصة رقمية جديدة

في هذا العدد الخاص من مجلة CEO الشرق الأوسط، نلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات” مسعود شريف محمود، الذي يتحدث بصراحة عن كيف تتحوَّل شرائح الاتصال إلى بوابة لأسلوب حياة رقمي متكامل. في وقت تترقَّب فيه المنطقة حدث GITEX، يتناول الحوار دور “إي آند الإمارات” في بناء البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأفراد، وإعادة تعريف تجربة المتعاملين.

نحن في عام 2025، تجاوزْنا حدودَ الاتصالات التقليدية إلى منظومات رقمية تصنع فارقًا في حياة البشر. كيف تقود “إي آند الإمارات” هذا التحول؟ وما الرؤية التي توجِّه تصميمها لحلول رقمية عادلة وفعالة للجميع؟

من منطلق إيماننا بأن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية في بناء المستقبل وتمكين الإنسان، عملنا جاهدين على إعادة تعريف دور التكنولوجيا في حياتنا من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحقيق وقيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع Open Innovation AI، والذي يعد نَقْلَةً نوعية نحو تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم المختبر منصة استراتيجية لتطوير حلول محلية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية وتساهم في تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

وضمن مساعينا للاستمرار في قيادة التحول الرقمي، نشرنا تقريرًا استراتيجيًّا يحمل عنوان “صياغة المستقبل: رؤية إي آند الإمارات لعصر الجيل السادس”. وقد وضّحنا من خلال التقرير خارطة طريق واضحة للانتقال إلى شبكات الجيل السادس، وقدمنا إطارًا استشرافيًّا للجيل المُقْبِل من تقنيات الاتصال، والذي سيشكِّل منظومة شبكات مستقبلية تهدف إلى ربط كل شيء بالإنترنت، وتضع دولة الإمارات في طليعة الدول الساعية إلى تطوير منظومات اتصال ذكية متكاملة، كما تُطْلِق العنان لاقتصاد رقمي وتحوُّل شامل يخدم الإنسان والمجتمع.

وعلى مستوى القطاع المؤسسي، نحرص على تقديم حلول عملية وآمنة وقابلة للتوسع تتناسب مع متطلبات الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، وهو ما يبدو واضحًا في إطلاقنا لمنصة الاتصال المؤسسي الجديدة، التي تجمع بين تقنيات Trust Net وAI Net، لتمكين الشركات من التحول السحابي الآمن والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة. كما ينعكس ذلك في تعاوننا مع مايكروسوفت لنشر تقنيات M365 Copilot و”AI for Business Skilling”، بالإضافة إلى شراكتنا مع منصة “أليريا”، وبذلك قمنا بتوفير أدوات فعّالة لمختلف الشركات بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز من كفاءتهم التشغيلية ويعين على مواكبة المستقبل والتغييرات المستمرة.

هكذا ترى أن كل ما نقوم به ينبع من التزامنا بدعم التحول الرقمي الشامل لجميع المستخدمين في الدولة، وتمكين الشركات من استثمار وتسخير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفعالة، لرفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للشركات والأفراد على حد سواء.

مع توسُّع تطبيقات الجيل الخامس في القطاعات الحيوية، كيف تُقيمون أثر هذه الشبكة على تقدُّم المنطقة؟ وما أبرز خطط “إي آند الإمارات” المستقبلية لتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، خصوصًا في ظل الاستعدادات لعصر الجيل السادس؟

لقد شكَّلت شبكة الجيل الخامس نقطة تحوُّل محورية في مشهد الاتصالات والتكنولوجيا، وساهمت في تسريع مسار التنمية الرقمية في المنطقة. وكانت “إي آند الإمارات” في طليعة هذا التحوُّل بصفتها من أوائل شركات الاتصالات التي قدَّمَت هذه التقنية على مستوى المنطقة. كان لهذا الإنجاز تأثير عميق على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من الرعاية الصحية والتعليم إلى النقل والخدمات الحكومية.

وأدَّى إطلاق شبكة الجيل الخامس إلى تمكين تطبيقات غير مسبوقة، مثل دعم المدن الذكية من خلال إدارة البنية التحتية بكفاءة، وتطوير المركبات ذاتية القيادة التي تتطلب استجابة فورية وسريعة، إضافةً إلى توسيع نطاق إنترنت الأشياء الذي يعتمد على اتصالات سريعة وموثوقة لربط ملايين الأجهزة في الوقت الفعلي.

كما أتاح ذلك بيئة خصبة لاختبار وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وساهم في دفع التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة.

أما اليوم، فنحن في “إي آند الإمارات” نواصل تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدمة، باعتبارها المرحلة الحاسمة التي تمهد عمليًّا لعصر الجيل السادس. ونعمل على تطوير قدرات الشبكة لتوفير سرعات أعلى وزمن استجابة أسرع ومرونة أكبر، بما يدعم تجارب رقمية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطبيقات قائمة على الحَوْسَبَة الطَّرَفِيَّة والذكاء الاصطناعي.

لقد نالت شبكة “إي آند الإمارات” تصنيفات عالمية من “أوكلا” و”أوبن سيجنال” وحققت أسرع شبكة هاتف محمول وأسرع شبكة الجيل الخامس وأسرع شبكة الياف بصرية في العالم، وساهمت في تحقيق دولة الإمارات صدارة عالمية متواصلة في أعلى نسبة نفاذ شبكات الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) للعام التاسع على التوالي.

ولقد حقَّقنا السبق لأول مرة في المنطقة بإطلاق حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال تجاريًّا عبر شبكة “إي آند الإمارات”، وتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الأعمال والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تستدعي تقسيم شبكة الجيل الخامس المتطورة إلى شبكات افتراضية متعددة، يتمتع كل منها بموارد شبكية مخصصة، وبذلك أمكن تحسين أداء التطبيقات الحيوية للأعمال، وتطوير حلول متقدمة وتوفير اتصال موثوق وعالي الأداء في قطاعات حيوية مثل التصنيع والسلامة العامة ومرافق الموانئ. كما نجحنا في تنفيذ شبكات الجيل الخامس الخاصة مع مؤسسات رائدة، منها أكبر شبة جيل خامس خاصة لقطاع الطاقة عالمياً بالشراكة مع أدنوك، إضافة إلى تنفيذ شبكة الجيل الخامس الافتراضية الخاصة مع حديد الإمارات (إمستيل). كما وأضفنا مزايا التقسيم المتقدم إلى دعم التشغيل الآلي الفوري والصيانة التنبؤية ومراقبة سلامة العاملين، مما أحدث فرقًا حقيقيًّا في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاع الصناعي.

ولا يزال توجُّهنا واضحا تجاه تحقيق المزيد من التطور، لذلك تشمل خططنا المستقبلية الاستثمارَ المستمر في البنية التحتية المتقدمة، لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس المتقدمة، وتعزيز الشراكات العالمية مع الشركات الرائدة في تقنيات الشبكات والبنية السحابية، وقد تعاونَّا بالفعل مع شركات مثل “نوكيا” و”إريكسون” وآخرون لضمان جاهزيتنا للمستقبل، بما في ذلك تطوير وتقديم شبكة الجيل السادس.

ما رؤيتكم لتكامُل التكنولوجيا مع الحياة الحديثة للناس؟ وما أبرز المبادرات التي تعكس هذا التوجُّه في ربط الابتكار باحتياجات المتعاملين الفعلية؟

تتمحور رؤيتنا في “إي آند الإمارات” حول دمج التكنولوجيا في جميع جوانب حياة المتعاملين بهدف خلق تجارب رقمية متكاملة تُسهم في تمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات وتطوير الأعمال. نحن نؤمن بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي بنية أساسية تربط جميع جوانب الحياة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة العمليات وتعزيز الابتكار.

نحن نحرص دومًا على تسخير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لتحويل التحديات إلى حلول عملية. على سبيل المثال، خدمات الذكاء الاصطناعي الطرفي والحوسبة السحابية المتقدمة تتيح لأفراد والمؤسسات التواصل والعمل بانسيابية وأمان، في أي مكان. كما أن مبادراتنا مثل “منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات”، بالشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تُعد نقلة نوعية في دعم طموحات الدولة وتعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية.

لا يقتصر دورنا على بتقديم التكنولوجيا، بل يشمل ضمان استخدامها بأسلوب مسؤول ومستدام. فقد أطلقنا بالتعاون مع شركة IBM منصةً لحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تعزيز إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال والرقابة والممارسات الأخلاقية عبر منظومة “إي آند”. كما أننا نحرص على أدوات مثل “الإشراف الأبوي” لتعزيز السلامة الرقمية وحماية الأطفال، إلى جانب خدمات مجتمعية ذكية تُسهم في بناء مجتمع رقمي آمن للجميع.

تنسجم هذه الجهود مع الرؤية التي حدَّدَتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ريادتها في الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ونحن نحرص على العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية لضمان توافق الابتكار التقني مع السياسات الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع في البيئة الرقمية.

أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا جوهريًّا في تطوير الأعمال والخدمات، ما حجم الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عملياتكم؟ وكيف يتمُّ توظيفه عمليًّا لتعزيز الكفاءة والابتكار وتجربة المستخدم؟

يُعَدُّ الذكاء الاصطناعي أحد الأسس الجوهرية في عملياتنا في الوقت الحالي، فهو ليس مجرد أداة، بل هو محرِّك حقيقي للقيمة والتميُّز عبر مختلف جوانب أعمالنا. حتى اليوم، نفَّذنا أكثر من 1100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، محقِّقين نموًّا سنويًّا بنسبة %152، وزيادة بنسبة %14 في القيمة المُدَارَة من خلال هذه التقنية.

في “إي آند الإمارات”، أسهم هذا التقدُّم في مضاعفة القيمة المحقَّقة من الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو ملحوظ في إيرادات إدارة قيمة المتعاملين، إلى جانب تضاعُف مساهمة مصادر القيمة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقود هذا التقدم فريق يضم أكثر من 120 خبيرًا في الذكاء الاصطناعي والبيانات، يعملون على ابتكار حلول متقدمة ودمج الذكاء الاصطناعي في منظومتنا التشغيلية والفكرية.

كما نقوم بتوظيف الذكاء الاصطناعي على مستويات العمل كافةً، بدايةً من كل ما يتصل بتجربة المتعاملين، وصولًا إلى تشغيل البنية التحتية للشركة. على سبيل المثال، أطلقْنا خدمة التحقق الصوتي عبر بصمة فريدة لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام، كما قُمنا بأَتْمَتَة عملية التحقق من الفواتير لحل التباينات بشكل استباقي، ما يُضفي شفافية وسلاسة على التجربة.

كما أننا متفردون في “إي آند الإمارات” في توظيف الذكاء الاصطناعي مع الطائرات المسيَّرة ذاتية القيادة في نظامنا المبتكر لفحص أبراج الاتصالات بشكل أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة وأقل تكلفة، مما قلَّل الاعتماد على الجهد البشري، ورفع مستوى السلامة لفرق المتابعة والصيانة في جميع أنحاء الدولة، خاصة في الظروف الجوية الصعبة والطارئة.

وعزَّزْنا قدراتنا في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكة استراتيجية مع شركة أوراكل، حيث قُمنا بنشر وحدات معالجة رسوميات NVIDIA H100 ضمن البنية التحتية السحابية المخصصة لأوراكل، وهو ما سمح لنا بدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر وأكثر استراتيجية في تطبيقاتنا التجارية، وساهم في تطوير عملياتنا وتسريع الأداء وتحسين تخصيص الموارد بذكاء أكبر.

على الصعيد التجاري، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًّا في خلق القيمة وتحقيقها، وذلك من خلال تخصيص عروض تطبيق “بسمات” استنادًا إلى ملفات المستخدمين، إلى جانب استخدام التعلم الآلي في استراتيجيات إدارة قيمة المتعاملين ضمن قطاعَي الأفراد والشركات. بعبارة أخرى، إن الذكاء الاصطناعي في “إي آند الإمارات” ليس مقتصرًا على مجال واحد، بل يُعتبر قُدْرَة أساسية تدفع الأداء والابتكار والتميُّز.

وخلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، حصلت مجموعة “إي آند” على تصنيف الفئة (S)، وهو التصنيف الأعلى ضمن مبادرة (Dubai AI Seal) التي أطلقها مركز دبي للذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، ما يعكس ريادة “إي آند”، وركيزتها لأعمال الاتصالات والحلول الرقمية “إي آند الإمارات”، في تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الخاصة بها. ومن أبرز ركائز هذه الريادة، إطلاق المجموعة لأكاديمية الذكاء الاصطناعي لتأهيل موظفيها بمهارات تقنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية متخصصة، ساهمت في تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية.

ما خططكم لمعرض جيتكس والاستعدادات لتقديم أحدث ما تمَّ التوصل إليه، وما الذي سيُهَيْمِن على المعرض عامة وعلى جناحكم بصورة خاصة؟

يمثِّل جيتكس بالنسبة لنا منصة استراتيجية لاستعراض توجهاتنا المستقبلية، وليس لعرضٍ لما أنجزناه فقط. لذلك، تتركَّز خططنا هذا العام على تقديم ابتكارات تُجسِّد مستقبل التكنولوجيا من منظور عملي، وتسرِّع التحول الرقمي وتُحدث أثرًا ملموسًا على حياة الأفراد ومجتمعات الأعمال والحكومات.

سيقدم جناحنا تجربة متكاملة تسلِّط الضوء على تقنيات تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكات الجيل القادم وحلول الأمن السيبراني، إلى جانب خدمات مصممة لدعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة. ما يميز مشاركتنا هذا العام هو التركيز على الجمع بين الابتكار والتطبيق الواقعي، بحيث يرى الزائر التقنيات الجديدة ويختبر كيف يمكن تفعيلها لتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للأعمال والمجتمع.

مع تصاعُد توقعات المتعاملين وتطور التكنولوجيا بوَتِيرَة غير مسبوقة، كيف تُوازن “إي آند الإمارات” بين الاستجابة السريعة لهذه المتطلبات والحفاظ على جودة الخدمات؟ وهل ترون ذلك دافعًا للابتكار أم ضغطًا متزايدًا؟

بطبيعة الحال، تؤثِّر هذه المتطلبات العالية بشكل كبير على قرارات أي شركة رائدة في هذا القطاع. لكن في “إي آند الإمارات” لا ننظر إلى هذه الضغوط كعبء، بل كجزء طبيعي من العمل في قطاع يتطور بسرعة فائقة. يتوقع المتعاملون اليوم الحصول على الأفضل دائمًا، من حيث السرعة والأمان والابتكار وجودة التجربة، وهو ما يدفعنا للبقاء في حالة تطوير مستمر.

اليوم، لم يعد كافيًا أن تُقدم شركة الاتصالات إنترنت أسرع أو تغطية أوسع فقط، فقد أصبحت التجربة الرقمية الشاملة هي المعيار الأساسي للحكم على قيمة الخدمة. ومع انتشار التطبيقات التي تعتمد على السرعة الفائقة، مثل البث الحي بجودة 4K والواقع الافتراضي والحوسبة الطرفية، بات من الضروري تطوير الشبكات وتحليل البيانات وتقديم خدمات مخصصة بمرونة وسرعة. هذا الواقع يتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة لتطوير بنيتنا التحتية ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس ومواكبة التقنيات المستقبلية مثل شبكات الجيل السادس، لكنه يخلق في الوقت ذاته تحديًا في تحقيق التوازن بين الابتكار المتسارع ودمج التقنيات الجديدة بشكل مدروس في حياة الناس دون تعقيد أو مخاطر أمنية أو تكلفة لا مبرر لها.

إن ثقافتنا في “إي آند الإمارات” تتمحور حول العميل، ونرصد بعين واعية وسباقة اهتماماتهم ومتطلباتهم، بل احتياجاتهم المتوقعة مستقبلًا، ولعل الجوائز العديدة التي تُوِّجَتْ بها مبادرتنا “عامل التغيير لتجربة المتعاملين” خير مثال على هذا الاهتمام، وقد مكننا نظام ذكي ومبتكر من تحويل ملاحظات المتعاملين وآرائهم إلى إجراءات وحلول فعلية. ومع نهاية الربع الأول من 2025، نجحنا في تنفيذ أكثر من 1,100 حالة تحسُّن في العمليات والتواصل والسياسات. وكان ذلك أحد أسباب تفوقنا في تحويل ردود أفعال المتعاملين إلى تحسينات ملموسة وتحقيق تجربة عملاء استثنائية وغير مسبوقة، نالت رضا أكثر من 15.5 مليون مشترك لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة نمو سنوية بلغت %6.3.

من هنا، نعتمد استراتيجية تقوم على الابتكار المشترك مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مثل شراكتنا مع أمازون ويب سيرفيسز وكوالكوم تكنولوجيز، واستخدام التحليل التَّنَبُّؤي لفهم وتوقُّع احتياجات المتعاملين وتطوير حلول قادرة على التكيف مع متطلبات الأفراد والمؤسسات في الوقت نفسه، فنحن ندرك أن النجاح في هذا القطاع لا يقتصر على السبق التكنولوجي وحده، بل يضم القدرة على تحويل الابتكار إلى قيمة حقيقية يتمتع بها كل فرد ومؤسسة.

كيف ترون التحولات التي قد يحملها المستقبل على المدى القريب والمتوسط، وما الذي تتوقعونه للحياة الرقمية قريبًا في دولة الإمارات، وما رؤيتكم المستقبلية للدور الذي ستلعبه المنازل والمدن الذكية في إعادة تشكيل أسلوب حياتنا؟

نعيش اليوم بداية حقبة جديدة وتحول نوعي في شكل الحياة الرقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المدن أو القطاعات. فقد تحولت التكنولوجيا من أداة مساعدة لتصبح جزءًا أساسيًّا في حياتنا اليومية وفي العمل والخدمات. وهذا ما نشهده في دولة الإمارات، من خلال التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والبنية التحتية المتقدمة.

فالنسبة لحلول المنازل الذكية، نتوقع أن يتحول المنزل إلى بيئة متكاملة لإدارة تفاصيل الحياة اليومية، متجاوزًا فكرة تشغيل والتحكم بالأجهزة عن بعد ليصل إلى توفير تجارب شخصية مُؤَتْمَتَة وآمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

أما المدن الذكية فلن تكون مجرد بنية تحتية رقمية بل بيئة رقمية حية تتجاوب فيها الأنظمة مع السكان لحظيًّا، لتحسين جودة تجربتهم المعيشية وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار.

ونحن نواكب هذا التحول، ونعمل على جعل هذه الرؤية واقعًا ملموسًا عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل التالي لبناء بيئة رقمية قادرة على التعلّم، التكيّف، والنمو.

كيف تتعاملون مع التحديات المرتبطة بازدياد الطلب على البيانات، لا سيما في ظل التوسُّع الكبير في استخدام تقنيات الواقع الممتد والتطبيقات السحابية؟

حتماَ شهدنا في السنوات الأخيرة زيادةً هائلة في الإقبال على طلب البيانات، مدفوعة بزيادة استخدام تقنيات متعددة مثل الواقع الافتراضي وتطبيقات الألعاب السحابية والبث عالي الدقة والخدمات الرقمية المؤسسية. ومن منطلق حرصنا الدائم على تقديم حلول استباقية ومواكبة المستجدات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، قمنا باعتماد استراتيجية شاملة تقوم على زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات وتطوير تقنيات ذكية لإدارة البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسُّع.

وعلى صعيد الشبكات، نواصل توسيع شبكة الجيل الخامس المتقدمة لتوفير تغطية أسرع وأكثر موثوقية، وأجرينا اختيارات رائدة لتوسيع نطاقات التردد المستخدمة في شبكة الجيل الخامس، ما أدى إلى سرعات أعلى وتغطية أوسع تفتح الباب أمام فرص حقيقية للمنازل والشركات والاقتصاد الرقمي ككل. كما نستثمر في الحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة ودعم تجارب رقمية غامرة في الوقت الحقيقي. أما على مستوى إدارة البيانات، فنُوظِّف أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوقُّع أنماط الاستخدام في الوقت الحقيقي ما يمكّننا من تعديل موارد الشبكة لحظيًّا حسب الحاجة.

كيف توازن “إي آند الإمارات” بين الابتكار السريع والتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات؟

في “إي آند الإمارات” نؤمن بأن الابتكار السريع لا يتعارض مع الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، بل يتكامل معهما. ولذلك نحن نولي اهتماماً كبيراً لدمج معايير الأمن السيبراني والخصوصية منذ المراحل الأولى لأي تطوير تقني. كما نحرص على تحقيق التعاون المستمر بين فرق العمل في الابتكار والتقنية والأمن لضمان أن كل حل جديد يراعي الضوابط السيبرانية منذ البداية إلى جانب اعتماد تقنيات مبتكرة تدعم الأمان مثل الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات والتشفير المتقدم لحماية البيانات.

وأحد أبرز خطواتنا في هذا الإطار هو إطلاق منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة IBM، حيث تهدف هذه المنصة إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وآمن وشفاف، كما تساعد في تعزيز الامتثال والرقابة على المخاطر ضمن المنظومة “إي آند” المتنامية للذكاء الاصطناعي بما يعكس التزامَنا بالابتكار المسؤول وحماية بيانات المستخدمين.

هناك أيضًا تعاوُننا الدائم وشراكتنا الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني في دول الإمارات العربية المتحدة. والذي أثمر بإطلاق مركز العين للابتكار، ليكون منصة وطنية رائدة تُسهم في دفع التقدُّم في مجالات محورية تشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة وتطوير الأجهزة الذكية. ويمكِّن المركز شركات التكنولوجيا ومعاهد الأبحاث والجامعات والقطاعات التعليمية والهيئات الحكومية، إلى جانب شركات القطاع الخاص، من العمل معًا ضمن منظومة متكاملة تُحفِّز بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا واسْتِدَامَة.

إضافة إلى ذلك، نعمل في “إي آند الإمارات” على رفع الوعي الرقمي من خلال مبادرات موجهة لفئات مختلفة في المجتمع، مثل إطلاقنا لخدمةٍ جديدة تهدف لحماية الأطفال عند تصفُّحهم شبكة الإنترنت تحت اسم “الإشراف الأبوي”، في خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات. وتوفِّر هذه الخدمة المتكاملة أدواتٍ متطورةً تمكِّن أولياء الأمور من إدارة المحتوى، والتحكم بالأوقات المتاحة لتصفح الإنترنت بما يضمن بيئة رقمية آمنة لأطفالهم.