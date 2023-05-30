إينوك تنفي الاهتمام بشراء حصة في شركة وطنية المصرية

نفى متحدث باسم مجموعة “اينوك” في دبي وجود أي اهتمام بشراء حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، وقال في بيان تسلم “أريبيان بزنس” نسخة منه أنه “يمكننا في الوقت الحالي التأكيد بأن مجموعة اينوك لم تبد أي اهتمام أو تقدم عرضاً للاستحواذ على حصة في شركة وطنية المصرية المملوكة للحكومة المصرية. كما تؤكد المجموعة أنها ستتواصل مباشرة مع الأطراف المعنية حيال أي تطورات ذات صلة بهذا الخصوص“.

وكانت قناة “اقتصاد الشرق” سبق ونشرت نبأ أشارت فيه إلى اقتراب شركات إماراتية من شراء حصص لا تقل عن 20% إلى 25% من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.

وأعلنت مصر عن عزمها طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لكنها لم تطرح حتى الآن إلا حصة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي بنحو 4 مليارات جنيه. وتتوقع مصر جمع ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل.

وتقدمت مجموعة أغذية الإماراتية، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي “القابضة ADQ”، بالفعل بعرض للاستحواذ على حصة في شركة “صافي”.

وقالت مجموعة”أغذية” إنها تقوم “بدراسة فرص النمو العضوي وغير العضوي باستمرار، وذلك بما يتوافق مع استراتيجيتنا لتطوير الأعمال وحرصنا الدائم على تحقيق القيمة للمساهمين”.

وحظيت شركة “صافي” باهتمام أكثر من جهة، سواء محلية أو عربية، للاستحواذ عليها، لكن الشركات التابعة لها مثّلت عائقاً، لأن الراغبين بالشراء يتطلعون للاستحواذ على نشاط المياه فقط وليس الشركات التابعة”.

وتأسست شركة “صافي” عام 1996 بواحة سيوة، وتمتلك 4 مصانع، أحدها خاص بالمياه، والآخر بزيت الزيتون، وثالث المصانع لمخللات الزيتون، والرابع مجمّع لإنتاج الملح، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.