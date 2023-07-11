وقعت “شركة بترول الإمارات الوطنية” (إينوك)، اتفاقية مدتها عشرة أعوام لشراء ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات من “قطر للطاقة” ابتداءً من يوليو 2023، وفق بيان صدر اليوم.

و”إينوك” المملوكة بالكامل لحكومة “دبي”، لديها أكثر من ثلاثين شركة تابعة، متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة.

وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، إذ من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.

تعتزم قطر زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وستحقق ذلك عن طريق تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يبدأ في 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في بيان: “سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008”.

وأضاف البيان “تسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي”.

من جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم”.

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات وإعادة فتح السفارتين بعد سنوات من قطع العلاقات.