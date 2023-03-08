إيمي روكو تطرد المحررين الذكور في أريبيان بزنس وتطالب الشركات بتعيين المزيد من النساء

دعت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية إيمي روكو الشركات الكبيرة إلى توظيف المزيد من النساء في المناصب الإدارية العليا.

وقالت روكو، التي فصلت المحررين الذكور من “أريبيان بزنس” بعد تعيينها كرئيسة تحرير لـ”أريبيان بزنس” ليوم واحد بمناسبة يوم المرأة العالمي، إنها تشعر بالقلق إزاء تقرير حديث لوكالة “موديز” ذكر أن “سد فجوة المشاركة في القوى العاملة وتصحيح نقص استخدام المرأة في الإدارة في 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من شأنه إضافة 7 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي”.

وأضافت روكو: “لست بحاجة إلى أن تكون عالم صواريخ حتى تتمكن من حل هذا الأمر – يمكن إضافة 7 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي. لماذا لا نسير في هذا الاتجاه؟ “

وتابعت روكو: “ما يقلقني هو أننا على ما يبدو نتخذ خطوة واحدة في كل مرة. نعم، إنه لأمر رائع أن المزيد من النساء يعملن الآن. لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ لماذا لا يزال من النادر مقابلة رئيسة تنفيذية، أو في الواقع، امرأة في منصب إداري رفيع؟ لا تخبروني أن السبب هو أننا لا نملك المهارات أو المؤهلات المناسبة. ذلك لأن الشركات تمتنع عمداً عن القيام بذلك”.

وذكر تقرير “موديز” إن الزيادة البالغة 7 تريليونات دولار في النشاط الاقتصادي “تنبع من زيادة عدد الأشخاص في العمل، مع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، بحيث تعمل نسبة أكبر من النساء في مناصب إدارية عليا وأكثر إنتاجية”.