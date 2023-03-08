إيمي روكو تطالب الشركات بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين

دعت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية إيمي روكو الشركات إلى تسريع المبادرات التي يمكن أن تساعد في سد فجوة الأجور بين الجنسين في العالم العربي وفي الخارج.

وقالت روكو التي تم تعيينها كرئيسة تحرير لـ”أريبيان بزنس” (ليوم واحد)، بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث ستقوم بوضع أجندة الأخبار في العربية والإنكليزية خلال هذا اليوم “إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل”.

واضافت: “أشعر أن هذا شيء يتم الحديث عنه كل عام في هذا الوقت تقريبا، ومن ثم لا يحدث شيء على أرض الواقع. الأرقام تبقى كما هي، نحن ببساطة لا نفعل أي شيء – ناهيك عن ما يكفي-لسد الفجوة”.

ووفقا لبيانات من مركز بيو للأبحاث، تكسب العاملات في الولايات المتحدة حوالي 86% من رواتب زملائهن الذكور الذين يعملون بنفس الوظيفة – على الرغم من أن النسبة تنخفض أكثر بكثير في أجزاء أخرى من العالم. في المملكة العربية السعودية بعض التقديرات تشير إلى 60%.

وأضافت: “عندما تنظر على سبيل المثال إلى أرقام الولايات المتحدة فقط، فإن نصف النساء العاملات فقط هن في سوق العمل”.

واقترحت روكو أن تنظر الشركات إلى نشر الفروقات الأجورية بين الجنسين، من أجل المساعدة في تقليل الفجوة.

وقالت: “لا يتعلق الأمر بالتشهير، بل يتعلق بفخر الشركات بأنها تدفع للرجال والنساء نفس المبلغ مقابل نفس الوظيفة، ثم التصريح عن ذلك علانية بصوت عالي– لأنه في الوقت الحالي، للأسف، هذا شيء يجب الصراخ بشأنه”.