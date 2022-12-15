إيميا باور الإماراتية تبني محطة للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا

فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة كليركسدورب في جمهورية جنوب إفريقيا وفق نظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) لإنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء.

يبلغ حجم استثمارات المشروع 120 مليون دولار أمريكي وذلك بعد مناقصة عالمية نافست فيها كبريات الشركات الدولية في هذا المجال، ضمن برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين.

إيميا تنافس شركات عالمية

قال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الاماراتية إن هذا العقد يمثل إنجازاً رئيسياً جديداً لنا فقد استطاعت أيميا باور أن تنافس شركات عالمية مرموقة في هذا المجال، مؤكداً ان ترسية العقد على الشركة يعكس مستوى الثقة التي تتمتع به في الأسواق الدولية.

شدد على أن الشركة فخورة بأن تدعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا التي تسعى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار تنافسية على المدى الطويل.

وأوضح أن حلول الطاقة النظيفة توفر فرصاً جيدة للاستثمار وتخلق فرص عمل جديدة وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، قائلاً “بينما تعزز أيميا باور من حضورها في مجال الطاقة النظيفة عبر القارة، ستكون جنوب إفريقيا سوقاً رئيسياً للشركة وفرصة للعمل مع الشركاء المحليين لتطوير المشاريع في جميع أنحاء البلاد”.

طاقة لتغطية 25 ألف أسرة

قال النويس إن المحطة الجديدة ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 25 ألف أسرة في جنوب إفريقيا، لافتاً إلى أن المشروع سيساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع 290 ألف طن سنوياً مما يساهم في تخفيض البصمة البيئية لجمهورية جنوب إفريقيا.

توقع النويس بدء الأعمال الإنشائية للمشروع منتصف العام المقبل موضحا أن الشركة ستعتمد على مواد موارد محلية بنسبة تصل إلى 45% لبناء المحطة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس فرصاً استثمارية أخرى لانتاج 1000 ميجاوات إضافية عبر برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا.

تسعى وزارة الطاقة في جنوب إفريقيا كجزء من تخطيطها طويل الأجل للحد من انبعاثات الكربون وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للطاقة عبر شبكة الكهرباء الخاصة بها، حيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من 11٪ إلى 41٪ بحلول عام 2030.

تعمل ايميا باور الإماراتية على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة.

تقول وكالة أنباء الإمارات إن الشركة تمتلك مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى نحو 6 جيجاوات عبر 15 دولة.