فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إيموبيلي ينجو مع ابنتيه من الموت

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إيموبيلي

تعرض تشيرو إيموبيلي نجم منتخب إيطاليا لكرة القدم ونادي لاتسيو لحادث سير خطير أسفر عن تحطم سيارته من نوع رنج روفر جراء اصدام قطار الترام بها، ونجاته باعجوبة مع ابنتيه اللتين كانتا برفقته.

وتعرض إيموبيلي برضّة في العمود الفقري وكسر في ضلعه، وإصابة طفيفة في الرقبة، في حين أن الطفلتين خرتا سليمتين.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تحطم الجانب الأمامي للسيارة بالكامل.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” إنه أثناء قيادة إيموبيلي بالقرب من ملعب روما الأولمبي بعد خروجه من حصة تدريبية لفريقه، مر ترام أثناء اشتغال الضوء الأحمر في الشارة الضوئية واصطدم بسيارته.

في المقابل أعطى سائق الترام نسخة مختلفة لما حصل، إذ قال في تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” إنه “اجتاز إشارة مرور خضراء”، وألقى باللوم على اللاعب بسبب”القيادة نحوه بأقصى سرعة”.

يذكر أن إيموبيلي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الأعوام الماضية، حيث خطف لقب هداف “السيريا آ” 4 مرات، كما حصد جائزة “الحذاء الذهبي” الأوروبي عام 2020.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن بعض ركاب الترام نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص، في حين لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

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