مويضي المطيري by مويضي المطيري

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إيلون ماسك يخطط لتحويل “X” لمنصة تداول

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يخطط إيلون ماسك مالك تطبيق “إكس” تويتر سابقا، إلى تحويل التطبيق إلى منصة تداول مالي في واحد من التحولات التي يشهدها التطبيق .

تواصل مالك تطبيق “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع شركات عملاقة للبيانات المالية لبناء مركز للتجارة داخل التطبيق، سعياً منه لتحويل “تويتر سابقاً” إلى منصة تداول.



وأفاد تقرير نشرته مؤسسة “سيمافور” لتحليل البيانات، بأن ماسك طلب مقترحات من كبار المزودين بشأن المحتوى المالي وبيانات الأسهم التي يمكن من خلالها بناء المنصة.


ويسعى الملياردير الأمريكي لضم التطبيق والمنصة إلى تطبيق شامل أعلن عنه مسبقاً، والذي يُتيح للمُستخدمين إمكانية نشر المقالات الطويلة وإرسال الرسائل المشفرة فضلاً عن إمكانية الدفع الإلكتروني.

 وذكرت تقارير أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي تدرس إضافة إمكانات تداول الأسهم داخل X. مؤخرًا، أوضح ماسك خططًا لجعل المنصة مكانًا مناسبًا لكل شيء مالي.

وفي الوقت نفسه، يبقى أن نرى أن إدارة X ستكون مستعدة أيضًا لدمج تداول سوق الكريبتو في المنصة.

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