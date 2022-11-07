إيلون ماسك يهدد بقواعد حظر صارمة في منصة تويتر

تتجسد رؤية الملياردير إيلون ماسك لمنصة تويتر من خلال تغريدات بدأ ينشرها تباعا لتثير جدلا واسعا حول الدقة وحرية الرأي وغير ذلك من قضايا حيوية.

تغريدات تشعل الجدل

أجاب ماسك بأن حساب تويتر الذي يرصد تحركاته وينشرها يتعدى على الخصوصية ويهدد سلامته ولن يسمح به باسم حرية التعبير. وأضاف أنه سيتم فرض حظر دائم على حسابات انتحال هوية الغير مالم تتم الإشارة بوضوح إلى هدف السخرية من تقليد بعض الشخصيات، وقال إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة “تويتر”، بعد أن غيّر الكثير من مستخدمي الموقع الذي يحظون بمتابعة الآلاف اسماءهم وصورهم لتطابق اسم ماسك وصورته، أن منصة التواصل الاجتماعي ستتخذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسة.

Twitter rules will evolve over time, but they’re currently the following: https://t.co/Ut1tXuefso — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

السياسة الجديدة في تويتر حسب مالكه الجديد

حظر دائم لأي حساب ينتحل هوية شخص آخر دون الإشارة صراحة إلى أن هذا الحساب “محاكاة ساخرة”.

تعليق الحساب سيكوت تعليقًا دائمًا دون سابق إنذار كما كان الحال سابقا.

إيلون ماسك يحدد الخطوات القادمة

ستبدأ قريبا إجراءات توثيق حسابات المستخدمين على نطاق واسع.

لن يرسل تحذير للمستخدم قبل تعليق حسابه.

أي تغيير في اسم المشترك سيُعرض صاحبه لفقدان علامة التوثيق الزرقاء.

وقد علقت تويتر حسابات العديد من المستخدمين الذين انتحلوا هوية إيلون ماسك على تويتر، كان منهم كل من الممثلة الكوميدية كاثي غريفين واللاعب السابق بالدوري الوطني لكرة القدم بالولايات المتحدة، كريس كلوي. وأعلن ماسك في تغريدة على تويتر أن غريفين يمكنها استعادة حسابها على تويتر مقابل 8 دولارات، هي رسم الاشتراك الشهري في خدمة توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء على موقع تويتر.