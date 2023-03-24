إيلون ماسك ينفي استثمارات سعودية وإماراتية في سبيس إكس

نفى الملياردير إيلون ماسك صحة تقرير قال إن شركتين من المملكة العربية السعودية والإمارت العربية المتحدة تخططان للاستثمار في شركته لصناعة الصواريخ “سبيس إكس”.

وقال ماسك إن ذلك “ليس صحيحاً” في رد عبر حسابه على “تويتر” عل منشور لموقع (TESLARATI) يتتبع نشاطات الملياردير.

SpaceX investment from Saudi, UAE investors being planned: reporthttps://t.co/6pQCN4kNVJ by @ResidentSponge — TESLARATI (@Teslarati) March 23, 2023

وكانت مجلة “إنفورميشن” نشرت الخميس تقريراً قال إن شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي وأخرى من الإمارات العربية المتحدة تخططتان للاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات لشركة “سبيس إكس”.

ونقلت المجلة عن ممثلي “سبيس إكس” و”مورغان ستانلي” الذي ينظم جهود التمويل المستمرة، أنَّ كلاً من شركة المياه والكهرباء القابضة “بديل” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي و”ألفا ظبي” الإماراتية تعتزمان المشاركة في التمويل.

وأفادت “بلومبرغ نيوز” في ديسمبر أنَّ شركة “سبيس إكس” كانت تعرض بيع أسهم مساهمين حاليين بسعر من شأنه أن يرفع تقييم الشركة إلى حوالي 140 مليار دولار.