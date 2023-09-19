إيلون ماسك يلوح بجعل منصة إكس باشتراكات مدفوعة لمواجهة الروبوتات

قد يحجب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصة إكس، تويتر سابقا خلف خدمة اشتراكات مدفوعة بحسب ما أكده خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، وبحث فيه استغلال فرص الذكاء الاصطناعي ومواجهة العداء للسامية.

وقال ماسك إن نظام الدفع هو الطريقة الوحيدة لمواجهة الروبوتات/مشيرا بالقول”نتجه نحو الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام المنصة”.

يلفت تقرير بي بي سي إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد تعليق عفوي، أو إشارة إلى خطط قادمة لم يتم الإعلان عنها بعد.

وسبق أن أشار ماسك منذ فترة طويلة إلى أن الحل للتخلص من الروبوتات والحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي هو فرض رسوم مقابل التحقق.

ومنذ استحواذه على تويتر العام الماضي، سعى إلى تحفيز المستخدمين على الدفع مقابل خدمة محسنة، والتي تسمى الآن X Premium. وقد تم ذلك من خلال منح المشتركين المدفوعين المزيد من المزايا مثل المنشورات الأطول وزيادة الظهور على المنصة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين حاليًا استخدام X مجانًا. على الرغم من أن هناك مصلحة مالية واضحة للشركة في فرض رسوم على المستخدمين، إلا أن ماسك أصر على أن جعل الناس يدفعون مقابل الخدمة يهدف إلى معالجة الروبوتات.

وقال: “يكلف الروبوت البرمجي BOT مبلغا ضئيلا يقارب فلس واحد”. “ولكن إذا اضطر شخص ما إلى دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات ستصبح مرتفعة للغاية”. تبلغ تكلفة X Premium حاليًا 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، ويختلف السعر حسب البلد الذي يتواجد فيه المشترك.

وقال أغنى شخص في العالم إنه يبحث الآن عن خيارات أرخص للمستخدمين. وقال “سنتوصل في الواقع إلى تسعير أقل مستوى. لذلك نريد فقط أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال”. وأضاف ماسك: “هذه مناقشة أطول، لكن من وجهة نظري، هذا هو في الواقع هو خط الدفاع الوحيد ضد جيوش ضخمة من الروبوتات”. ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في أنه من خلال وضع X خلف نظام الاشتراك المدفوع، فقد يفقد جزءًا كبيرًا من مستخدميه. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات الإعلانات، والتي تمثل حاليًا الغالبية العظمى من دخل الشركة.

وتطرقت محادثة ماسك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا إلى معاداة السامية في برنامج X. وقد اتهمت مجموعة حملة رابطة مكافحة التشهير (ADL) المنصة بعدم القيام بما يكفي لوقف المحتوى المعادي للسامية. وقالت المنظمة في بيان لها إن ماسك كان “يتعامل مع معاداة السامية ويروج لها”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن الشركة ستقاضي ADL “لتبرئة اسم منصتنا”. وفي المحادثة مع نتنياهو، كرر السيد ماسك أنه “ضد معاداة السامية”. وتقبل نتنياهو أن التوازن بين حرية التعبير والاعتدال في المحتوى يمثل تحديًا، لكنه حث ماسك على تحقيق التوازن الصحيح.