إيلون ماسك يقاضي شركة بطاريات هندية اسمها تسلا باور

بعد رفع شركة الملياردير إيلون موسك دعوى قضائية ضد شركة البطاريات الهندية تسلا باور Tesla Power بسبب انتهاك علامتها التجارية، دافعت الشركة الهندية في جلسة الاستماع بأنها تصنع “بطاريات الرصاص الحمضية”، وليس بطاريات للسيارات الكهربائية، فيما تأجلت جلسة المحكمة التالية إلى الأسبوع القادم بحسب رويترز.

ورفعت شركة تسلا، المملوكة للرئيس التنفيذي ماسك، دعوى قضائية في الهند ضد شركة بطاريات هندية تدعى Tesla Power بسبب انتهاك مزعوم للعلامة التجارية، ولدى الشركة الهندية مكتب عالمي في ولاية ديلاوير وهي مسجلة باسم Tesla Power USA، منذ عامين.

وأكدت الشركة الهندية أنها لا تعمل في تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية وليس لديها أي تطلعات للمغامرة في صناعة السيارات الكهربائية بل هي تختص في قطاع تخزين الطاقة في الهند، مع التركيز على المنتجات المستدامة عالية الجودة والحلول ذات الأسعار المعقولة وفقًا لموقعها على الإنترنت. وقالت الشركة لرويترز إنها تأسست في الهند منذ أطول بكثير من تسلا التي يملكها ماسك. وقال تشاندر لال، كبير مستشاري شركة تسلا، بأن استخدام Tesla Power India للاسم لم يسبب ارتباكًا في البلاد فحسب، بل أضر أيضًا بأعمالهم التي بدأت تتلقى شكاوى عن منتجات الشركة الهندية تسلا باور.

ومنع القاضي شركة تسلا باور من إصدار أي عروض ترويجية باستخدام اسم تسلا حتى جلسة الاستماع التالية في 22 مايو. وقالت سجلات المحكمة إنه سيكون أمام شركة تسلا باور حتى ذلك الحين لتقديم ردود مكتوبة للدفاع عنها. وتأتي الدعوى القضائية بعد أسبوعين تقريبًا من إلغاء ماسك اجتماعًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لصالح زيارة للصين، حيث التقى برئيس مجلس الدولة لي تشيانغ لمناقشة نشر ميزات مساعدة السائق المتقدمة هناك. وبحسب ما ورد أعرب لي عن رغبته في المزيد من التعاون التجاري مع الولايات المتحدة خلال اجتماعه المفاجئ مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية.

يذكر أن شركة تسلا استوحت اسمها من كنية عالم الفيزياء الشهير نيكولا تيسلا الذي توفي سنة 1943 وهو أمريكي صربي عمل مع المخترع توماس أديسون مؤسس شركة جنرال الكتريك على اختراعات كهربائية بمافيها نقل الكهرباء لاسلكيا.