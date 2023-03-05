رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح لشركة الأجهزة الطبية نيورالينك التابعة للملياردير إيلون ماسك بدء تجارب لزراعة رقائق متناهية الصغر في أدمغة البشر بهدف علاج أمراض مستعصية مثل الشلل والعمى.

وقال موظفون في نيورالينك، لوكالة رويترز، إن إدارة الغذاء والدواء أخبرت الشركة أن هناك عشرات المسائل التي تجب معالجتها قبل إجراء اختبارات على البشر، والتي ستكون بمثابة نقطة فارقة من أجل الموافقة النهائية على المنتج.

وتشمل مخاوف إدارة الغذاء والدواء جوانب السلامة التي تتضمن خطورة بطارية الليثيوم المدمجة، حيث أوضحت ضرورة إجراء اختبارات على الحيوانات لإثبات أن البطارية غير معرضة للعطل، ولا يمكن أن تلحق ضرراً بأنسجة الدماغ.

ويأتي قرار إدارة الغذاء والدواء ليؤخر التجربة على البشر، بعدما قال إيلون ماسك، في ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه يعتزم إجراء أول عملية زرع للشريحة في دماغ بشري في الأشهر الستة المقبلة، بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون الشلل، من أجل استعادة الحركة.

وقال ماسك -رئيس تسلا وسبايس إكس وعدد من الشركات الناشئة أيضاً- إنه من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون ستة أشهر، موضحاً أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

وتقوم نيورالينك بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

ونيوراليك شركة ناشئة تهدف إلى ربط الإنسان بالذكاء الاصطناعي والقضاء على أمراض الجهاز العصبي، وتعتمد على تطوير تقنية تربط الأعصاب والمخ البشري بأجهزة الكمبيوتر من خلال رقائق إلكترونية في قشرة الدماغ، حيث يتم زرعها من خلال جهاز طبي متخصص. وتتواصل تلك الرقائق مع أجهزة الكمبيوتر والهاتف الذكي بما يساعد على تحسين وظائف الدماغ البشرية والتفكير والتحكم في بقية أعضاء الجسم.