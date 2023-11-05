إيلون ماسك يطلق برنامج غروك Grok للذكاء الاصطناعي لمنافسة غوغل وميتا وأوبن إي آي

كشف إيلون ماسك، مالك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة “إكس إيه آي xAI” ، باسم “غروك Grok” لمنافسة غوغل وميتا وأوبن إي آي، ويمكن لغروك العمل ضمن شبكة “إكس” (تويتر سابقًا) مباشرة، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين بالمنصة باشتراكات مدفوعة بريميوم “Premium التي تفرض رسوما من 16 دولار شهريا.

وقالت شركة إكس إيه آي عندما أعلنت عن نسخة اختبارية “مبكرة جدًا” من غروك: “سوف يجيب أيضًا على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى”. ما يسمى بشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي – التي يمكن لتقنيتها إنشاء نصوص ورموز وصور تشبه البشر في ثوانٍ. وأضافت الشركة الناشئة أن جروك اجتاز امتحان الرياضيات النهائي في للثانوية المجرية .

ونشر ماسك أمس السبت أن الأداة الجديدة لديها تكامل وثيق مع منصة إكس وهي “ميزة هائلة على النماذج الأخرى” التي اعتمدت إلى حد كبير على الأرشيفات القديمة لبيانات الإنترنت. وأضاف ماسك أن برنامج الدردشة الآلي “يحب السخرية” ويستجيب “بقليل من الفكاهة”، على أمل أن يمنحه المزيد من الشخصية لجروك فرصة للتميز في سوق مزدحمة بشكل متزايد.

وجمعت شركات الذكاء الاصطناعي تلك مليارات الدولارات هذا العام مع تكدس المستثمرين في صناعة يقول المؤيدون إنها يمكن أن تكون تحدث تحولات هائلة بمثابة التحولات التي أحدثتها الإنترنت.

ومع ذلك، يخشى آخرون من تضخم فقاعة التكنولوجيا الجديدة، حيث لا يزال تسويق التكنولوجيا في مرحلة مبكرة. تُظهر قدرة xAI على إطلاق نموذج قادر مع ما تقول إنه شهرين فقط من التدريب كيف بدأ الوافدون الجدد في التهام الريادة الهائلة التي حققتها OpenAI، التي أطلقت برنامج الدردشة Chatbot المذهل الخاص بها منذ عام تقريبًا. قام ماسك، الذي قال الأسبوع الماضي إن “الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على فعل كل شيء” في نهاية المطاف، وجعل العمل البشري عفا عليه الزمن.