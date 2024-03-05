إيلون ماسك يسخر من عطل منصات ميتا

سارع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة إكس، إلى السخرية من العطل الطارئ الذي تعرضت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

ونشر ماسك على حسابه في إكس صورة لطيور البطريق (التي تمثل فيسبوك وإنستغرام وثريد) ترفع السلام لقائدها الذي يمثل منصة إكس.

وكتب ماسك معلقًا على الصورة: “إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل”.

وتأتي سخرية ماسك في سياق حرب الكلمات المتصاعدة بينه وبين مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بعد إطلاق زوكربيرغ لمنصة “ثريدز” للمراسلة، التي نجحت في جذب أكثر من 100 مليون مشترك في أقل من أسبوع من انطلاقتها، مما يهدد سيطرة منصة إكس على هذا المجال.