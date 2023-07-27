سامر باطر by سامر باطر

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صاحب الحساب إكس على تويتر يخسر اسمه بعد استيلاء إيلون ماسك عليه دون مقابل

سامر باطر by سامر باطر

في إطار جهود الملياردير إيلون ماسك لتغيير العلامة التجارية تويتر إلى إكس قام بالاستيلاء على حساب يحمل الاسم X بشكل مفاجئ ودون تعويض ولا مقابل، والمشترك أي المالك الأصلي لاسم الحساب هو مصور اسمه جين إكس هوانغ ، Gene X Hwang ، ، وذكر الأخير أنه تلقى رسالة بريد إلكتروني تعلمه بتغيير اسم حسابه إلى @ x12345678998765، وذلك بدلا عن اسم حسابه الأصلي X، قال هوانج إنه كان يمتلك x منذ عام 2007 وأنه منذ ذلك الحين اكتسب أكثر من 53000 متابع على موقع التواصل الاجتماعي. وذكر أنه لم يكن يمانع التخلي عن اسم الحساب إلا أن تويتر لم تقدم له أي تعويض مالي عن مشكلته.

وقال هوانج إن الناس مازحوه بالقول إنه سيحصل على سيارة تسلا Tesla Model X أو رحلة لركوب صاروخ SpaceX .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...