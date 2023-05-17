إيلون ماسك يستحوذ على لاسكي شركة التوظيف الدقيق في قطاع التكنولوجيا

نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع إن شركة إكس كورب المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومالكة تويتر اشترت منصة التوظيف المتخصصة في قطاع التكنولوجيا لاسكي Laskie وهي أول صفقة استحواذ لماسك في مجال التكنولوجيا بعد استحواذه على تويتر في أكتوبر الماضي مقابل أكثر من 44 مليار دولار. فيما لفتت تقارير إلى نية ماسك تعزيز تويتر وتحويلها إلى منصة تقنية فائقة بقدرات الدفع وغيرها.

وكالة بلومبرغ نسبت لمصدرها إنه تم سداد قيمة الصفقة نقدا وفي صورة أسهم.

وتعمل شركة لاسكي- التي أزالت كل التفاصيل عنها في موقعها وعلى حساباتها على الشبكات الاجتماعية، إن تزود الشركات بالمهارات التقنية المناسبة والباحثين عن عمل من أصحاب المهارات التقنية بأسلوب شفاف في التعاقد ومطابقة قدرات أصحاب المهارات بدقة مع متطلبات أصحاب العمل، وكان موقعها الإلكتروني يزعم أن الأداة التي توفرها تجمع بين أصحاب الاهتمام المشترك وتضبط التوقعات بوضوح وتزيل الغموض في عملية التوظيف.

ويبرز تقرير بلومبرغ أن هذه الصفقة تجسد مبادرة كبيرة من جانب ماسك منذ شراء تويتر مع توجهه منذ ذلك الوقت إلى تقليص الخدمة، بدءا من تسريح عدد كبير من موظفي تويتر وحتى تخفيض حجم أجهزة الخوادم التي توفرها.

وقال ماسك مؤخرا وبعد تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة تويتر بهدف تحسين سمعتها بين المستثمرين إنه سيحول منصة تويتر إلى “تطبيق لكل شيء” من خلال إضافة المزيد من الخصائص والخدمات إليها بما في ذلك الخدمات المالية لجذب مستخدمين جدد. ولم تتضح حتى الآن خطط ماسك بشأن كيفية دمج لاسكي في شركته القابضة. ونشر موقع لاسكي أمس رسالة قال فيها “منصة لاسكي لم تعد متاحة”.