إيلون ماسك يدعم المرشحين الجمهوريين في الإنتخابات النصفية اليوم

لم يكتف إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، بما أثاره من جدل في الأيام القليلة الماضية، لكنه هذه المرة اتجه نحو عالم السياسة.

وفي تغريدة له عشية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس اليوم، حض ماسك الأمريكيين على انتخاب الجمهوريين لإحداث ما يراه توازناً مع الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس تنفيذي لواحدة من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى موقفاً صريحاً في هذا الصدد.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

وقال ماسك في تغريدة لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين:

السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين.

· لذلك أوصي بالتصويت للجمهوريين في الكونجرس، بالنظر إلى أن الرئاسة ديمقراطية.

وأضاف ماسك لاحقاً “أنا منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين مرة أخرى في المستقبل“، وقال إنه تاريخياً كان مستقلا وصوت للديمقراطيين.

وكان ماسك – أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا-، استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، وسارع بإجراء تغييرات جذرية في الشركة، منها:

خطة لفرض رسوم على علامات التحقق الزرقاء،

إقالة نصف الموظفين قبل أن يتراجع ويطلب من عشرات الموظفين المفصولين العودة إلى وظائفهم.