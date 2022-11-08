فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

إيلون ماسك يدعم المرشحين الجمهوريين في الإنتخابات النصفية اليوم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
صورة تجمع إيلون ماسك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017 في البيت الأبيض
صورة تجمع إيلون ماسك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017 في البيت الأبيض

لم يكتف إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، بما أثاره من جدل في الأيام القليلة الماضية، لكنه هذه المرة اتجه نحو عالم السياسة.

وفي تغريدة له عشية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس اليوم، حض ماسك الأمريكيين على انتخاب الجمهوريين لإحداث ما يراه توازناً مع الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس تنفيذي لواحدة من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى موقفاً صريحاً في هذا الصدد.

وقال ماسك في تغريدة لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين:

  • السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين.
  • ·        لذلك أوصي بالتصويت للجمهوريين في الكونجرس، بالنظر إلى أن الرئاسة ديمقراطية.

وأضاف ماسك لاحقاً أنا منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين مرة أخرى في المستقبل، وقال إنه تاريخياً كان مستقلا وصوت للديمقراطيين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم تويتر بنشر الأكاذيب حول العالم وإيلون ماسك يتحدى المعلنين

وكان ماسك – أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا-، استحوذ  على تويتر مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، وسارع بإجراء تغييرات جذرية في الشركة، منها:

  • خطة لفرض رسوم على علامات التحقق الزرقاء،
  • إقالة نصف الموظفين قبل أن يتراجع ويطلب من عشرات الموظفين المفصولين العودة إلى وظائفهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا