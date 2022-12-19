إيلون ماسك يجري استطلاعا للرأي حول بقائه في منصبه رئيسا لتويتر

قام إيلون ماسك بعمل استطلاع رأي لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليسألهم عما إذا كان يجب عليه أن يتنحى عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي.
- بدأ الاستطلاع بعد الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش، وكتب: “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع “.
- بعد حوالي 20 دقيقة من بدء التصويت، وتفوق عدد المصوتين بـ “نعم” ، أضاف: “كما يقول المثل، كن حذرًا فيما تريد، فقد تحصل عليه”.
- بعد الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت جرينتش، صوّت 5.5 مليون مستخدم، وقال 57.9٪ إن على ماسك التنحي.
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ورد على عدد من التعليقات الواردة من المستخدمين، قائلاً لأحدهم: “السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة”.
- بعد 9 ساعات من بدء التصويت، شارك نحو 7.4 مليون شخص في الاستطلاع، صوت 57٪ منهم بنعم.
إثارة الجدل
- أثار ماسك في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل، ففي وقت سابق يوم الأحد، أعلن الحرب على منافسي تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حظر الترويج لحساباتهم من منصته.
- قام ماسك بتعليق حسابات مجموعة من الصحفيين ليوم واحد بسبب مخاوفه من نشر بيانات عامة تتعلق بطائرته، قبل أن يعيد فتحها من جديد
- كما قام الملياردير بطرد آلاف العمال عندما تولى المنصب، مما أثار القلق بشأن ضبط الانتهاكات والمعلومات المضللة على الموقع.