سامر باطر by سامر باطر

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إيلون ماسك يتكبد خسائر كبيرة مع هروب المستثمرين وتخلصهم من أسهم تسلا

سامر باطر by سامر باطر
إيلون ماسك
إيلون ماسك

انخفضت ثروة أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك دون 200 مليار دولار، لتصل خسائره إلى 92 مليار دولار هذا العام وحتى يوم الثلاثاء مع تخلص المستثمرين من أسهم شركة تسلا بسبب مخاوف من أن يكون الرئيس التنفيذي لأغلى شركات صناعة السيارات الكهربائية وأكبر مساهم سيكرس اهتمامه بمنصة تويتر.

مجلة فوربس أشارت إلى إن ثروة ماسك تبلغ الآن 194.8 مليار دولار، ويأتي جزء كبير منها من حصته البالغة نحو 15 بالمئة في تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 622 مليار دولار. وخسرت الشركة نصف قيمتها السوقية تقريبا وانخفضت ثروة ماسك الصافية 70 مليار دولار منذ قدم عرضا لشراء تويتر في أبريل نيسان.

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أسباب هروب المستثمرين

  • سرت مخاوف من أن يبيع ماسك أسهم تسلا لتمويل صفقة تويتر.
  • باع ماسك أسهما من تسلا بقيمة 15 مليار دولار وقد يحتاج للمزيد.
  • مخاوف من  استنزاف إيلون ماسك لموارده المالية في وقت حرج.
  • تزايد المنافسة القوية في قطاع صناعة المركبات الكهربائية.
  • انخفض سهم تسلا اثنين بالمئة إلى 193.7 دولار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...