إيلون ماسك يعترف.. أنا أتعاطى المخدرات

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و وسبيس إكس إنه يتعاطى مادة الكيتامين المخدرة لأنه يجدها مفيدة عندما يعاني من “حالة سلبية”.

وقال ماسك خلال مقابلة متوترة مع دون ليمون المقدم السابق في قناة “CNN” الأميركية، خلال برنامح “The Don Lemon Show” الذي بث على عدة منصات من بينها منصة “إكس” التي يمتلكها: “هناك أوقات أعاني فيها من اكتئاب لا يرتبط بأي أخبار سلبية، وعندها يكون الكيتامين مفيدًا في إخراج المرء من حالة ذهنية سلبية”.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه قد أساء استخدام العقار، نفى ماسك ذلك، مشيراً إلى أنه لا يتناول سوى “كمية صغيرة” مرة كل أسبوعين تقريبًا.

وأضاف ماسك: “إذا كنت قد استخدمت الكثير من الكيتامين، فلا يمكنك حقًا إنجاز العمل ولدي الكثير من العمل – أعمل عادة لمدة 16 ساعة في اليوم. هذا طبيعي بالنسبة لي”.

وتابع: “لا يمكنني حقًا أن أفقد السيطرة على نفسي لأنني لا أستطيع إنجاز عملي.”

ورفض ماسك أيضًا الاقتراح بأن تعاطيه للمخدرات قد يؤثر على عقوده الحكومية أو تصورات المستثمرين في وول ستريت.

وقال: “تسلا تساوي تقريبًا بقية صناعة السيارات مجتمعة، انطلاقاً من الصفر. هذا جيد جدًا. كان لدينا أكثر السيارات مبيعًا على وجه الأرض العام الماضي. لذا من وجهة نظر المستثمرين، إذا كان هناك شيء أتناوله، فيجب أن أستمر في تناوله”.

وأضاف ماسك أنه ناقش في السابق استخدام عقار الكيتامين، الذي يمكن للأطباء وصفه لعلاج الاكتئاب والألم، لأنه يعتقد أنه قد يساعد أشخاصًا آخرين.

كما ناقش الملياردير البالغ من العمر 52 عامًا لقاءه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أيام، والذي قال إنه جاء بعد زيارة مرتجلة قام بها المرشح الجمهوري إلى منزل صديقه.

وقال ماسك: “الرئيس ترامب يحب التحدث. وهكذا تحدثنا. لا أتذكره يقول أي شيء لم يقله علانية”، مضيفًا أن ترامب لم يطلب تبرعًا سياسيًا أو أي دعم مالي آخر.

وقال ماسك إنه قد يؤيد مرشحًا لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر في “المرحلة الأخيرة” ولكنه لم يقرر بعد.

قال ماسك المولود في جنوب إفريقيا إنه لا يميل نحو مرشح ولكنه بعيد عن الرئيس جو بايدن.

وكانت منصة إكس قد أعلنت عن شراكة محتوى مع ليمون في كانون الثاني/يناير الماضي لكن ماسك ألغى فجأة “The Don Lemon Show” الأسبوع الماضي قبل بث الحلقة الأولى التي تستضيفه.

وقال ليمون، الذي تضمنت مقابلته مع ماسك تبادلًا متوترًا حول خطاب الكراهية على إكس، إن التزام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المعلن بحرية التعبير “يبدو أنه لا يشمل أسئلة من أشخاص مثلي”.

وقال ماسك لاحقًا على صفحته في إكس إن أسلوب ليمون في CNN، لا يطبق على وسائل التواصل الاجتماعي” وإنه افتقر إلى الأصالة.