سامر باطر by سامر باطر

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إيلون ماسك ينسحب من عضويته بمجلس إدارة تويتر

سامر باطر by سامر باطر
إيلون ماسك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أغروال أن الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مؤخرا عضوا في مجلس إدارة تويتر، قرر عدم الانضمام لمجلس الإدارة.

وذكر أغروال في تغريدة نشر فيها صورة للنص (لتجاوز قيود عدد الكلمات المسموح بها في تغريدات تويتر، أنه أرسل مذكرة بذلك للشركة ويشاطر مشتركي تويتر بتفاصيلها، حيث أشار أن ماسك قرر عدم الانضمام لمجلس إدارة تويتر.

وأن تويتر أعلنت الثلاثاء أن ماسك سيعين في مجلس الإدارة بانتظار نتائج تقييم حول شخصيته مع قبوله رسميا لذلك المنصب. وكان تعيين ماسك في مجلس الإدارة سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت 9 أبريل لكن ماسك قال في ذلك اليوم ذاته أنه لن ينضم لمجلس ادارة تويتر.

وعبّر كثيرون عن التوجس من رجل الأعمال الشهير الذي أصبح أكبر مساهم في الشركة نظرا لأسلوبه الفج في فرض رأيه. فيما أثار بعض المعلقين مخاوف على استقلالية تويتر التي تواجه أصلا تحديات كبيرة. وكان تويتر ورئيسه التنفيذي أغروال يعارضون إضافة خيار تعديل التغريدات بعد نشرها إلا أن ماسك قام بعمل تصويت لاستطلاع رأي أكثر من 80 مليون من المتابعين لحسابه، وأجبرت نتيجة الاستطلاع أن يبدل أغروال موقفه ويساير ماسك بالقول إن ذلك الاستطلاع سيكون له تبعات كبيرة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...