إيلون ماسك يبيع 19 مليون سهم في تسلا

كشفت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن إيلون ماسك باع 19.5 مليون سهم من حصته في شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية بحوالي 3.95 مليارات دولار.

تراجع ثروة ماسلك لما دون 200 مليار دولار

وقالت مجلة “فوربس” إن ثروة ماسك تراجعت إلى 194.8 مليار دولار جراء انخفاض سعر سهم “تسلا” بعد بيع بعض المستثمرين لأسهمهم وذلك لتخوفهم من أن يصب ماسك اهتمامه على “تويتر” بشكل أكبر.

يمتلك ماسك 15% من أسهم “تسلا”

اشترى “تويتر” بـ44 مليار دولار

تراجعت ثروته 70 مليار دولار منذ نيسان/أبريل الماضي

انخفضت قيمة تسلا السوقية للنصف تقريياً

تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي باعها في تسلا مؤخراً حوالي 19 مليار دولار

انخفض سهم “تسلا” 2% إلى 193.7 دولار الثلاثاء

الاهتمام بـ”تويتر” أكثر من “تسلا”

وقال جاي هيتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة “انفراستراكتشر كابيتال مانجمنت” المتخصصة في الخدمات المالية وإدارة الأصول: “يبدو أن إيلون ماسك يخصص 100% من وقته لتويتر، وكما تعرفون ربما تحتاج مزيدا من رأس المال”.

ومنذ شراء “تويتر” لم يغرد ماسك كثيرا عن “تسلا”، وهو أمر ساعده في النجاح على منصة التغريدات القصيرة. واستخدم “تويتر” بدلا من ذلك في إعلان خطط شركة التواصل الاجتماعي، مثل الاشتراك للحصول على العلامة الزرقاء مقابل 8 دولارات شهريا.