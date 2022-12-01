إيلون ماسك وآبل: هل سيظل تويتر على أجهزة آيفون؟

وجه الملياردير الأمريكي مالك شركة تويتر إيلون ماسك هجوما لاذعا لشركة آبل يوم الاثنين الماضي بسبب ضرائب متجر تطبيقاتها مهددا بأنه قد يلجأ لصناعة هاتف ذكي.

اتهم ماسك آبل أيضا بالتهديد بسحب تطبيق تويتر من متجرها، وقال إنه يفضل “الحرب” على دفع آبل رسوم متجر التطبيقات التي تبلغ 30 بالمئة على حد وصفه.

لم يكن ماسك المنتقد الوحيد لآبل. فقد انضم مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لفيسبوك إلى الحرب على أبل بقوله يوم الأربعاء “إن آبل ربما تكون الشركة الوحيدة التي تسعى للسيطرة بمفردها على التطبيقات التي تسمح باستخدامها على هواتفها آيفون”.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

رسوم متجر التطبيقات

قال ماسك أيضا إن سياسة متجر التطبيقات:

تعارض حرية التعبير معترضا على رسوم آبل التي تجمع ما يتراوح بين 15 و30 بالمئة من المبيعات الرقمية على التطبيقات المثبتة على أجهزة أيفون.

ستجني آبل أرباحا أخرى من تويتر إذا نجح ماسك في خططته بتوسيع إيرادات الاشتراكات في تويتر إذ تباع تلك الخصائص عبر تطبيق تويتر على أيفون.

رئيس أبل يتعامل “بذكاء” مع الملياردير الجامح

لم يرد تيم كوك رئيس آبل في بادئ الأمر على ماسك والتزم الصمت إلى أن خرج ماسك بتغريدة يوم الأربعاء ذكر فيها أنه زار مقر الشركة في كاليفورنيا وإن الأمور على ما يرام.

وصف موقع “إنك دوت نت” كوك بأنه:

فطن لغرض ماسك من هجومه عليه في تويتر

وإنه يرغب في جره إلى سجال فآثر الصمت حتى خرج صاحب العصفور الأزرق الأربعاء بإعلانه زيارته مقر آبل.

تويتر باق بمتجر “أبل”

قال ماسك إنه أخطأ فهم آبل وأنها هددت بإزالة تويتر من متجر التطبيقات ووجه الشكر لرئيس آبل على الجولة التي قام بها في مقر الشركة بمدينة كيبرتينو في كاليفورنيا.

أضاف ماسك “لقد أجريت محادثات جيدة بحثت فيها عدة أمور، وقد توصلنا إلى حل لسوء التفاهم حول احتمال إزالة تويتر من متجر التطبيقات. أوضح تيم (كوك) أن أبل لم تفكر أبدا في القيام بذلك”.