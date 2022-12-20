إيلون ماسك: من بينها تجنب إضاعة الوقت في الاجتماعات.. تعرف على وصايا ماسك الـ 6 لزيادة الإنتاجية في العمل

ربما تكون قد صادفت في حياتك المهنية مديرا لا يفعل شيئا حقيقيا ملموسا، بخلاف قبض راتبه الكبير، سوى تعطيل عجلة العمل والإنتاج من خلال أمرين، الأول إصراره على عقد اجتماعات تضيع وقت العاملين ولكنه يؤكد من خلالها دائما جزئية “أنا المدير”، والأمر الثاني إصراره على القيام بدور محولجي السكك الحديدية ولكن في البريد الإلكتروني للعمل، فإذا كان أحد مساعديه من بعث الإيميل فيجب أن يذهب إليه أولا ليعيد إرساله إلى الشخص المعني، وإذا كان أحد رؤسائه من بعث بهذا الإيميل للجميع فإنه لابد وأن يدخل على الخط ويقوم بإعادة إرسال الإيميل مرة أخرى تغطية لشعوره بالخواء وتأكيدا لـ “أنا المدير”، كل ذلك يعطل الإنتاجية ولكن إيلون ماسك يقترح الحل.

قواعد ماسك

وضع إيلون ماسك، الرجل المثير للجدل الذي يقف وراء تسلا وسبيس إكس وتويتر، 6 قواعد لزيادة الإنتاجية.. ثلاثة منها تتعلق بالاجتماعات، وثلاثة أخرى تتعلق بالتواصل، وبعث برسالة تحوي تلك القواعد عبر البريد الإلكتروني لموظفيه في تسلا.

الاجتماعات

أول 3 قواعد تتعلق بالاجتماعات، وهي:

تجنب الاجتماعات الكبيرة

تجنب الاجتماعات المتكررة

لا تخشى مغادرة الاجتماع

ماذا قال عن الاجتماعات الكبيرة؟

قال ماسك بشأنها:

الاجتماعات الكبيرة هي آفة الشركات الكبرى

يُرجى إلغاء جميع الاجتماعات الكبيرة، ما لم تكن متأكدا من أنها تقدم قيمة للجمهور بأسره

تخيل اجتماعا دام ساعة مع 8 حاضرين، فإن هذا الاجتماع يستهلك 8 ساعات من الأشخاص، أي ما يعادل يوم عمل كامل

ضاعف وقت الاجتماع، والآن استهلكت ما يعادل يومي عمل لموظف واحد

إذا كان هناك عدد قليل من الأشخاص في الاجتماع ولكنهم لم يستفيدوا بشيء، فإنك تخسر ساعات أو أيامًا من الإنتاجية

ماذا قال عن الاجتماعات المتكررة؟

قال ماسك بشأنها:

تخلص من الاجتماعات المتكررة

إلا إذا كنت تتعامل مع مسألة ملحة للغاية

يجب أن ينخفض ​​معدل تكرار الاجتماعات بسرعة بمجرد حل المسألة العاجلة

مرة أخر، تعني الاجتماعات المتكررة مزيدا من الوقت في التحدث ووقتا أقل في الاهتمام بالمهام الضرورية

من خلال تقليل تكرار الاجتماعات، يمكن للحاضرين قضاء المزيد من الوقت في العمل

ماذا قال عن مغادرة الاجتماعات؟

يوصي ماسك بأن:

لا تخشى مغادرة الاجتماع

غادر الاجتماع بمجرد أن يتضح أنك لا تضيف قيمة

ليس من الوقاحة أن تغادر، لكن الوقاحة أن تجعل شخصا ما يبقى ويضيع وقته

إن منح الأشخاص القدرة على مغادرة الاجتماعات التي لا يستفيدون منها يمنحهم مزيدًا من الوقت للتركيز على المهام الإنتاجية

التواصل

القواعد الـ 3 المتبقية تتعلق بالتواصل، وهي:

تجنب الاختصارات والمصطلحات

تجاهل التسلسل القيادي

كن مع الفطرة السليمة

ماذا قال عن الاختصارات والمصطلحات؟

يوصي ماسك بـ:

عدم استخدام الاختصارات أو الكلمات غير المنطقية للأشياء أو البرامج أو العمليات، بشكل عام

تجنب أي شيء يتطلب تفسيرا يعوق التواصل

في العديد من الشركات، أصبحت الاختصارات والمصطلحات هي القاعدة، وهذا يترك الأشخاص الذين تتحدث إليهم مرتبكين أو يفسد الأمور بإجبارهم على طلب تفسير

بدلا من القول: استخدم فريق ITSM لدينا ITIL لتقليل MTTR بشأن مشكلات إصلاح الأعطال”، الأفضل قول: “يستخدم فريق الدعم التكنولوجي لدينا مجموعة محددة من العمليات لحل مشكلات الكمبيوتر للعملاء بسرعة أكبر، هنا يحصل من يستمع على نفس الفكرة بشكل أكثر فعالية

ماذا قال عن التسلسل القيادي؟

يؤيد ماسك أن:

يتجاهل الموظفون التسلسل القيادي

التواصل يجب أن ينتقل عبر أقصر طريق ضروري لإنجاز المهمة

إذا كان على الموظف ، من أجل إنجاز شيء ما بين الإدارات، التحدث إلى مدير يتحدث إلى مدير يتحدث إلى نائب رئيس يتحدث إلى نائب رئيس آخر يتحدث إلى مدير، والذي يتحدث إلى مدير يتحدث إلى شخص يقوم بالعمل الفعلي، كل هذه المستويات من التواصل غبية وتبطئ الأمور

كلما قلت المستويات بين الشخصين اللذين يحتاجان إلى التحدث أو إنجاز شيء ما ، ستكون العملية أكثر سلاسة.

الفطرة السليمة

أخيرا، يقول ماسك بشكل عام :

اختر دائما الفطرة السليمة كدليل لك، إذا كان من الواضح أن اتباع قاعدة الشركة أمر مثير للسخرية في موقف معين

بشكل أساسي، إذا كانت هناك طريقة أكثر منطقية للقيام بشيء ما، فاختر ذلك لزيادة الكفاءة