إيلون ماسك متهم بالاحتيال.. والسبب: تويتر

نجحت هذه المرة الدعوى الجماعية الجديدة من مساهمين سابقين في تويتر (إكس حاليا)، والتي تتهم إيلون ماسك، أغني رجلا في العالم، بالاحتيال عليهم، وسمح القضاء الأمريكي بمتابعة إجراءات التقاضي في الدعوى.

وأمر قاض أمريكي، الملياردير إيلون ماسك، بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في تويتر العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى “إكس”، وذلك حسب رويترز.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، أندرو كارتر، في نص قراره إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه اشترى 9.2% من أسهم شركة تويتر، وهو ما يسمى بـ “الإفصاح المتأخر”.

واستحواذ “ماسك” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقابل 44 مليار دولار.

وكان نفس القاضي رفض دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، ولم يرد محامو ماسك، على طلبات للتعليق.

وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في تويتر، والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن شرائه حصة 9.2 بالمئة من أسهم الشركة في أبريل نيسان 2022.

وأضافوا أنهم باعوا أسهما في تويتر بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سرا.

ويتربع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على عرش قائمة أغنى أغنياء العالم، بثروة تقدر بـ 251 مليار دولار.

ومايو الماضي، رفض تشارلز براير، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، دعوى جماعية تتهم إيلون ماسك بخداع المساهمين في شركة تويتر عدة مرات خلال العام الماضي أثناء استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي.

وأوضح القاضي، أن أسباب رفض هذه الدعوى الجماعية، هي أن مقيم الدعوى بالنيابة عن مجموعة من المساهمين، لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى لأنه طعن في “أخطاء مرتبطة” باستحواذ ماسك على الشركة وليس في نزاهة عملية الاستحواذ نفسها، كما أن مقيم الدعوي لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2% من شركة تويتر.

ومنيت “تويتر” بخسائر كبيرة قبل الاستحواذ عليها من قبل رجل الأعمال الناجح، الأمر الذي دعاه لمحاولة التملص من شرائها بعد توقيع العقد، إلا أنه رضخ لنصائح محاميه الذين أكدوا له ضعف احتمالات نجاح مساعيه.

وبعد دخوله للشركة، قاد ماسك حملة تقليص نفقات، شملت تخفيض العمالة من 7500 موظف إلى 1000 موظف فحسب، في صورة وصفها البعض بـ”التسريح الجماعي غير الحكيم”، إلا أنّ تراجع الخسائر، التي وصلت في بعض الأحيان إلى 4 ملايين دولار يومياً في نوفمبر 2022، جعل البعض يعيد الثقة في سياسات أغنى رجل في العالم.

شركات إيلون ماسك

وتقدّر قيمة شركات ماسك حالياً بأكثر من تريليون دولار، ويبني المهندسون العاملون فيها، من بين أمور أخرى، سفن فضاء قابلة لإعادة الاستخدام، وروبوتاً بشرياً، هايبرلووب للنقل السريع، وشرائح إلكترونية تُزرع في أدمغة البشر.

كما تعمل إحدى شركاته، “نيورالينك”، في صناعة ناشئة تُعرف بـ”الواجهة الحاسوبية للدماغ”، وهي عبارة عن نظام يفك شفرة إشارات الدماغ ويترجمها إلى أوامر للأجهزة الخارجية، فيما تسعى شركته الأخرى، “سبيس إكس”، إلى جعل المجتمع البشري “متعدد الكواكب”.