إيلون ماسك سيتيح جني الأموال من التدوينات و تويتر تبدأ بفرض 8 دولارات لعلامة التحقق الزرقاء

أشار إيلون ماسك أنه سيتم إلغاء قيود النشر بعدد الكلمات للتدوينات القصيرة وسيتم تقديم ميزة نشر التدوينات الطويلة والفيديو وإمكانية جني الأموال من المشاهدات أمام أصحاب التدوينات، فيما بدأت منصة تويتر بطلب رسوم للمحافظة على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، وجاء ذلك في تحديث لأجهزة أبل وتأكيدا لما أشار إليه إيلون ماسك، فيما يسري ذلك حاليا للمشتركين بخدمة تويتر بلو Twitter Blue في بعض الدول.

التغييرات القادمة

نشر إيلون ماسك تغريدات أشار فيها إلى ما ينوي القيام به خلال الشهور القادمة ردا على استفسارات وردته عبر حسابه على تويتر بعد أن أصبح لديه قرابة 114 مليون متابع، فما الذي أعلن عنه؟

تحسين ميزة البحث في تويتر لتسهيل العثور على المحتوى وهو أمر سيء حاليا.

ستتاح التدوينات الطويلة وإزلة قيود عدد الكلمات التي يمكن نشرها.

ميزة جني الأموال لمن ينشر تدوينات بمختلف أشكالها من فيديو ونصوص وغير ذلك.

تفاصيل رسوم خدمة شريط التحقق الأزرق

تتوفر الميزة للمشتركين في بعض البلدان مقابل 7.99 دولارات شهريًا.

التغييرات ستطبق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في البداية.

لا تفاصيل حتى الآن عما سيحدث للحسابات التي لديها أصلا علامة التحقق الزرقاء.

ستخذف الحسابات التي سددت الرسوم في حال كانت مزيفة.

لا تفاصيل حول مصير حسابات وملفات التعريف الحالية التي تم التحقق منها.

Followed by creator monetization for all forms of content — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022