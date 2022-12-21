إيلون ماسك: سأتنحى عن رئاسة تويتر حين أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي المنصب

قال الملياردير الأمريكي الأشهر إيلون ماسك، إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر، حين يجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك خلال تغريدة له، عبر حسابه على تويتر، موضحا أنه بعد الاستقالة سيتفرغ لتشغيل فرق البرامج والخوادم بالشركة.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

وكان ماسك قد أطلق استطلاعًا للرأي بنفسه عبر تويتر، يسأل فيه عن إمكانية تركه لمنصبه كمير تنفيذي لتويتر، وشارك في التصويت أكثر من 17 مليون مستخدم، أيد 57٪ منهم استقالة ماسك من منصبه.

ويبدو أن نتيجة الاستفتاء أزعجت ماسك، وهو ما يُفهَم من تصريحه الذي أعقب الاستفتاء، باحتمالية أن تكون المشاركة في الاستطلاعات المستقبلية لمستخدمي تويتر الأزرق Twitter Blue فقط، وليس لجميع المستخدمين.

أثار ماسك، الذي يرأس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، جدلا منذ استحواذه على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

منذ استحواذه على الشركة، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في تويتر، وأعاد تنشيط حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بجائحة كورونا.

كما جَمّد الملياردير الأمريكي حسابات بعض الصحفيين، ما أثار انتباه صانعي السياسة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عليه عقوبات بسبب التهديد الذي يشكله على حرية الإعلام.