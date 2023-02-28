اقترب إيلون ماسك من استعادة لقب أغنى رجل في العالم من برنارد أرنو رئيس شركة LVMH مع وصول ثروته لـ 187.1 مليار دولار بعد ارتفاع كبير في أسهم تسلا في شهر بحسب مؤشر المليارديرات من بلومبرغ، واستعاد اللقب للحظات بعد وصول سهم تسلا لمستويات أعلى ثم تراجعه قليلا لكن غدا الأربعاء سيكون حاسما لذلك.

ووصل سعر سهم تسلا حاليًا 207.63 دولارًا للسهم ، مقارنة بـ 108.10 دولارات في 2 ينايرـ وبذلك يوشك ماسك ، الذي يمتلك موقع تويتر أيضًا ، على استعادة لقب الأغنى على وج المعمورة من صاحب المركز الأول حاليا وهو برنارد أرنو ، الرئيس الفرنسي لشركة LVMH ، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم.

وانتعشت أسهم مع ارتفاع سهم تسلا بنسبة 4.1 ٪ بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية إن مصنعها في براندنبورغ بالقرب من برلين ينتج 4000 سيارة في الأسبوع، قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد وفقًا لخطة الإنتاج الأخيرة التي راجعتها رويترز.

وسيكون يوم الأربعاء حاسما، إذ تتشخص أنظار المستثمرين هذا الأسبوع حيث ستعقد تسلا يوم الأربعاء يوم المستثمر من مصنعها غيغافكتوري Gigafactory في أوستن.

ويتطلع المستثمرون لعدة محاور منها خطط التوسع طويلة المدى مثل تصريح الرئيس التنفيذي بخطة إنتاج 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030. وسيكون الجزء الرئيسي من يوم المستثمر هو كشف الشركة عن “منصة الجيل الثالث”. من المرجح أن تكون منصة الجيل الثالث هذه سيارة أجرة روبوتية (ذاتية القيادة) أرخص من تسلا ، كما زعم ماسك ، وستكون مفتاحًا لتوسيع الحجم الشامل لسيارات تسلا – والمركبات الكهربائية على مستوى العالم بشكل عام. السيارة الكهربائية التي تتراوح تكلفتها بين 25000 و 30000 دولار ستفتح مجموعة واسعة من العملاء المحتملين الذين يبحثون عن بديل رخيص من السيارات الكهربائية.