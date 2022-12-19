إيلون ماسك: بعد التصويت لصالح التنحي.. هل ينصت ماسك لصوت “الرب”؟

صوت مستخدمو تويتر لصالح تنحي إيلون ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة بعد أن أجرى الملياردير استطلاعا بهذا الشأن.

ماذا حدث؟

سأل ماسك مستخدمي منصة تويتر البالغ عددهم نحو 122 مليونا عما إذا كان يجب أن يتنحى وجاءت النتيجة:

صوت ما نسبته 57.5 في المئة بـ “نعم”

شارك نحو 17.5 مليون شخص في الاقتراع

قبل إغلاق الاستطلاع، قال ماسك ، الذي اشترى موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، إنه سيلتزم بالنتيجة

لم يعلق ماسك بعد منذ إغلاق الاقتراع

حتى لو استقال من منصبه كرئيس تنفيذي، فسيظل مالك موقع تويتر

إنتقادات كثيرة

واجه قطب التكنولوجيا، الذي يدير أيضًا تسلا و سبيس إكس، انتقادات كثيرة منذ توليه الموقع:

فقد أعلن الحرب على منافسي تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حظر الترويج لحساباتهم من منصته

قام ماسك بتعليق حسابات مجموعة من الصحفيين ليوم واحد بسبب مخاوفه من نشر بيانات عامة تتعلق بطائرته، قبل أن يعيد فتحها من جديد

كما قام بطرد آلاف الموظفين بالمنصة عندما تولى المنصب، مما أثار القلق بشأن ضبط الانتهاكات والمعلومات المضللة على تويتر

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

صوت الرب

في الماضي، التزم ماسك بنتائج استطلاعات الرأي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهو مغرم باقتباس عبارة لاتينية هي “فو ببوبيولي، فو ديو”، وهي عبارة لاتينية تعني”صوت الناس هو صوت الرب”.