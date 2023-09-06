الملياردير إيلون ماسك اقترض مليار دولار من شركته حينما اشترى تويتر

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لشركة “سبايس إكس” إيلون ماسك لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر التي تغير اسمها لاحقا إلى “إكس”.

ونقلت الصحيفة عن وثائق اطلعت عليها أن سبايس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعوما ببعض أسهمه فيها في تشرين الأول/أكتوبر، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في تشرين الثاني/نوفمبر، وإنه لم يتسن تحديد سبب القرض، وفق وكالة “رويترز“.

ولم ترد سبيس إكس ولا منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد على طلب رويترز للتعليق.

أبرم ماسك في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.