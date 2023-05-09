إيلاب المصرية تعتزم بيع حصة 20-25% لصندوق إماراتي

اقترب صندوق تابع لـ”القابضة” (ADQ)، أحد صناديق أبوظبي السيادية، من شراء حصة تتراوح بين 20% و25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين “إيلاب” المصرية، كما ذكر موقع “اقتصاد الشرق”.

في حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية أيار / مايو الحالي وفقاً للتوقعات، ستكون “إيلاب” أول شركة من برنامج الطروحات الحكومية يجرى بيع حصص منها.

وتعتزم مصر طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى آذار / مارس المقبل، لكنها متأخرة في تنفيذ البرنامج حتى الآن، وهو ما عزاه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى تعدد جهات الولاية للشركات المدرجة ضمن البرنامج. وتتوقع مصر جمع أول ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية حزيران / يونيو المقبل.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم “إيلاب”، والشركة القابضة للبتروكيماويات 21%، وإيجاس 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%، ورويال للبتروكيماويات 0.22%.

وكشف مصدر مطلع أن هناك حصة إضافية من “إيلاب” بواقع 10% من أسهم الشركة ستُطرح في بورصة مصر عقب إتمام عملية البيع للصندوق الإماراتي قبل نهاية مايو الحالي.

وتأسست الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين عام 2003 في الإسكندرية، وهي عبارة عن منشأة حيوية على مساحة 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات الحيوية المتحللة، و تغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل، وتقوم بتصدير الفائض للأسواق للخارجية في 20 دولة حول العالم.

وتُعدُّ الاستثمارات الإماراتية داعماً رئيسياً لاقتصاد مصر، في وقتٍ تواجه فيه الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت لخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.