حرمان يوفنتوس من المشاركات الأوروبية وتغريمه 20 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الجمعة عن تغريم يوفنتوس 20 مليون يورو، واستبعاده من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام واحد.

وكان من المقرر أن يشارك يوفنتوس في دوري المؤتمر الموسم المقبل، لكن مع هذا الاستبعاد تم تعويضه بفيورنتينا صاحب المركز الثامن بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليحل مكانه في الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر.

وقال يويفا في بيانه: “استبعاد يوفنتوس من مسابقة الأندية الأوروبية للرجال (2023ـ2024)، وفرض عقوبة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو.. 10 ملايين يورو منها مشروطة، ولن يتم دفعها إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة على النحو المحدد في لوائح ترخيص يويفا للاستدامة المالية.”

وخسر يوفنتوس 10 نقاط في جدول الدوري الإيطالي في أيار/مايو، بسبب تضخيم رسوم النقل بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال.

أدى ذلك إلى تراجعهم في النهاية من المركز الثالث إلى المركز السابع، ولم يتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأوروبي، ولكن حجزوا مقعداً في دوري المؤتمر.

بالنظر إلى هذا الوضع، عمل محامو يوفنتوس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقبول صفقة الإقرار بالذنب بشكل أساسي، واستبعادهم من المنافسة الأوروبية لمدة عام واحد بينما كانوا يشاركون فقط في البطولة الأصغر.

هذا يمكن أن ينظف لوح يوفنتوس، وأيضاً يعتبر طريقة لإصلاح الجسور مع يويفا التي تم حرقها في حقبة أندريا أنيللي خلال مشروع “السوبر ليغ”.

كان يوفنتوس تحت الإدارة الجديدة حريصاً على إبعاد نفسه قدر الإمكان عن تلك الحقبة، والتي تضمنت أيضاً الانسحاب رسمياً من “السوبر ليغ” الشهر الماضي، ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة فقط.