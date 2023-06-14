إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي عن آلاف السعوديين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7.3 ألف مستفيد في دفعة الشهر الماضي وذلك لثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقع تويتر أن من تم إيقاف صرف المعاش عنهم تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً، مشيرة إلى أن الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي؛ نصت على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد لثبوت عدم جديتهم في البحث عن عمل. pic.twitter.com/5qiIYmGy2x — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 14, 2023

وحثت الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة.