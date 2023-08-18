مصر، إيقاف مطرب ومنعه من العمل

قرر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، إيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ “كزبرة”، بسبب نشره فيديو تحت مسمى عليا الطلاق، والذي حمل فيه صورا للعالم أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر.

واصدرت النقابة بيان قالت فيه: بناء علي ماورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظ خادش تحت مسمى (عليا الطلاق)، وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير ب(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور احمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلميه التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكلمه قرر النقيب العام ايقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق 20/08/2023.

وأضافت النقابة في بيانها: مع تكليف الشئون القانونيه بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، مع التنبيه على المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.