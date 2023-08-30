إيقاف فنانة لبنانية وتحويلها للتحقيق

تعرضت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية المصرية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

وأعلن مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرار إيقاف تصاريح العمل لسارة زكريا، واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة”.

وقد أثارت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب حفل غنائي لها يوم السبت الماضي أقيم في سكاي توينتي بالساحل الشمالي.

وهاجم الجمهور المصري سارة زكريا بسبب تداول فيديو، ظهرت فيه وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظ خارجة عن الاداب أغضبت المتابعين، واعتبروا أن الأمر إهانة للجماهير المصرية، حيث قالت المغنية اللبنانية موجهة حديثها إلى جمهور حفلها: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟