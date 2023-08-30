ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةفنون وآدابمجتمع

إيقاف فنانة لبنانية وتحويلها للتحقيق

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تعرضت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية المصرية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة. 

وأعلن مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرار إيقاف تصاريح العمل لسارة زكريا، واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة”.

وقد أثارت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب حفل غنائي لها يوم السبت الماضي أقيم في سكاي توينتي بالساحل الشمالي.

وهاجم الجمهور المصري سارة زكريا بسبب تداول فيديو، ظهرت فيه وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظ خارجة عن الاداب أغضبت المتابعين، واعتبروا أن الأمر إهانة للجماهير المصرية، حيث قالت المغنية اللبنانية موجهة حديثها إلى جمهور حفلها: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟

مصر.. نقابة الموسيقيين تمنع إقامة حفلة لمغني الراب ترافيس سكوت
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا