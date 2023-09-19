إيقاف طيران المارينز بعد تحطم مقاتلة إف 35 بعد تحولها إلى “زومبي” بالذكاء الاصطناعي

أعلن الجيش الأمريكي عن تعليق وإيقاف كل حركة الطيران في قوات المارينز بعد العثور على موقع حطام إحدى طائراته المقاتلة من طراز F-35 المعروفة باسم الشبح والتي يصعب كشفها بعد تحطمها بعد تولى الذكاء الاصطناعي قيادتها بوضعية الطيار الآلي ليقتادها الذكاء الاصطناعي بوضع أوتو بايلوت عقب قفز الطيار منها فوق نورث تشارلستون بعد حادث غامض قيل إن الطائرة أصبحت بعده بحالة قيادة ذاتية بالذكاء الاصطناعي تعرف بحالة زومبي حين كانت تحلق إلى جانب طائرة مقاتلة أخرى.

تعتمد المقاتلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحكم بطائرات مسيرة أخرى و لتنفيذ مهام الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الطائرة المقاتلة F-35.

وأثارت مناشدة الجيش للجمهور بالإبلاغ عن مكان المقاتلة، سخرية على الشبكات الاجتماعية مع اقتراحات بعرض جائزة لمن يعثر على الطائرة، ونشر بعضهم صورًا تم التلاعب بها للمقاتلة”المفقودة” على الأشجار، وعرضوا مكافآت للعثور عليها، وقال أحدهم في تدوينة. “كيف بحق السماء تفقد طائرة F-35؟ كيف لا يوجد جهاز تتبع ونحن نطلب من الجمهور ماذا، العثور على طائرة وتسليمها؟”.

One of the shortest meetings I’ve ever had, bc guess what, no one @usmc sent over to brief me and my staff had any answers. Shocker. https://t.co/86OUi4Oxtk — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) September 18, 2023

وقالت السلطات إنه تم العثور يوم الاثنين على حطام طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لمشاة البحرية تحطمت في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن قفز الطيار منها وقفز بالمظلة وهو ثالث حادث مكلف في الأسابيع الأخيرة.

واختفت الطائرة (F-35B Lightning II) التي تبلغ كلفتها قرابة 80 مليون دولار بعد ظهر يوم الأحد فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة عندما كان الطيار يحلق فوق ولاية كارولينا الجنوبية الجنوبية. وقفز الطيار بمظلته وهو في حالة مستقرة في المستشفى. ولم يتضح بعد ما حدث، لكن المسؤولين قالوا إن الطائرة تعرضت لحادث مؤسف.

ونقلت فرانس 24 عن قاعدة “جوينت بيز تشارلستون” العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش “وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ” بولاية كارولاينا الجنوبية.

وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي.

وهذه المقاتلة من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.

ولم يشارك الجيش تفاصيل حول سبب الحادث، لكن تقرير عام 2019 سلط الضوء على العيوب التي يعاني منها أغلى نظام أسلحة لدى وزارة الدفاع وهو برنامج هذه الطائرة.

وأصدرت مؤسسة الإشراف الحكومية بوجو POGO، وهي هيئة رقابية، تقريرًا في عام 2019 يوضح أنه يمكن اختراق كل أنظمة الأسلحة المدعومة بالبرمجيات تقريبًا بين عامي 2012 و2017، بما في ذلك طائرات F-35. وكتبت الوكالة وقتها: “على الرغم من سنوات من التصحيحات والتحديثات، فإن أنظمة الكمبيوتر الأكثر أهمية للقتال في الطائرة F-35 لا تزال تعاني من خلل، بما في ذلك صيانة نظام المعلومات اللوجستية المستقلة (ALIS) وشبكة طلب الأجزاء؛ وروابط البيانات التي تعرض وتجمع وتتبادل معلومات الهدف والتهديد بين المقاتلين ومصادر الاستخبارات. “كما هو الحال في السنوات السابقة، يُظهر اختبار الأمن السيبراني أن العديد من نقاط الضعف التي تم تأكيدها مسبقًا لطائرة F-35 لم يتم إصلاحها، مما يعني أن قراصنة العدو من المحتمل أن يقوموا بإغلاق شبكة ALIS، وسرقة البيانات السرية من الشبكة وأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرة، وربما منع الطائرة F-35 من الوصول إلى الشبكة أو الطيران والتحليق للوصول إلى وجهتها.

أما دان جرازير، أحد ضباط مشاة البحرية السابقين، والذي يعمل في هيئة مراقبة الدفاع، سبق وحذر في تقرير في عام 2019 أن أغلى نظام أسلحة لدى وزارة الدفاع الأمريكي يبتلي بثغرات أمنية سيبرانية. وقال لموقع ديلي ميل “هناك الآلاف من نقاط الاختراق ونقاط الضعف في منظومة الطائرةبأكملها والتي يمكن للهاكرز الوصول إلى البرنامج”.

ولدى طلب التعليق على ذلك من وزارة الدفاع وجناح الطائرات البحرية الثاني، قال متحدث باسم برنامج F-35 المشترك : “بالنسبة للمخاوف الأمنية التشغيلية، لن نناقش القدرات السيبرانية أو تدابير الحماية”. ورفض البنتاغون تقديم تفاصيل عن سبب ما أسماه “الحادث المؤسف”. لكن جرازيير قال: “من الممكن أن تكون هذه الطائرة قد تم اختراقها، لكننا لن نعرف ذلك إلا من خلال التحقيق”. وأضاف: “إذا كان علي أن أراهن على هذا، فقد كان عطلًا في تلك الطائرة بالذات، ويمكن أن يكون مشكلة أكبر مع الأسطول – هذه الطائرة تحطمت للتو “. ‘ وأشار جرازيير إلى أن البرنامج يمثل “بابًا خلفيًا للمتسللين”، حيث إنه عبارة عن شبكة معلومات ضخمة متصلة بالإنترنت الأوسع ويمكن الوصول إليها من خلال الهجمات المناسبة التي تستغل الثغرات. يمكن لهذه العيوب أن تسمح للجهات الفاعلة السيئة باختراق أساطيل بأكملها، وإيقاف ترقيات البرامج، والاستيلاء على الأسلحة وسرقة بيانات الأداء المهمة، وهو ما حدث في اختراق الطائرة عام 2007. وكانت الطائرة تحلق جنبا إلى جنب مع طائرة أخرى عادت إلى قاعدتها بعد الحادث بدلا من اللحاق بالطائرة التي بقيت تحلق بدون طيار فيها. وقال: “حقيقة أن الطائرة F-35 الأخرى طارت في التشكيل بأمان وتعرضت واحدة فقط لحادث مؤسف، إذا كان هناك ممثل سيء يمكنه الاختراق، أشك في أنهم كانوا سيفعلون ذلك في هذه الحالة”.