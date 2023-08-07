مويضي المطيري by مويضي المطيري

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إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي السعودي في هذه الحالة ؟

مويضي المطيري by مويضي المطيري

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة عند تسجيل البيانات الخاصة بهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة على أنه سيتم إيقاف صرف المعاش، في حال رصد بيانات غير صحيحة.

أكد الحساب التوعوي الرسمي للضمان الاجتماعي والتمكين عبر موقع «تويتر»، أنه «ينبغي على المستفيدين تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية».

وقال حساب الضمان الاجتماعي: «نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على: توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة».

وأضاف: «عليه فإن اختلاف بيانات موقع السكن على منصة إيجار عن بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية سبب من أسباب إيقاف صرف المعاش لعدم صحة البيانات المدخلة من قبل المستفيد»، مؤكدًا: «على المستفيد التحقق من صحة بيانات السكن على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبيانات السكن في عقد الإيجار».

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