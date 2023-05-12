قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الأخير (4981) الصادر مساء اليوم الجمعة، فإن على رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على:

1- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ.

2- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

3- القرار رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1 /1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

4- القرار رقم (170 /41 /1) وتاريخ 1 /7 /1441هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

5- خطاب رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم 8389 /44 /1 وتاريخ 9 /10 /1444هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.