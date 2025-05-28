إيقاف تأشيرات الطلاب في السفارات الأمريكية لفحص حسابات الشبكات الاجتماعية للمتقدمين

أشارت بلومبرغ إلى إيقاف مقابلات تأشيرات الطلاب الأجانب في السفارات الأمريكية. وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية السفارات بالتوقف مؤقتًا عن جدولة مواعيد تأشيرات الطلاب الجديدة، مع سعي إدارة ترامب لتوسيع نطاق فحص حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعد هذه الخطوة آخر الإجراءات من القيود المشددة على الطلاب الأجانب.

وتشير برقية مؤرخة يوم الثلاثاء، فحواها إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو تعليماته للبعثات الدبلوماسية بعدم إضافة أي مواعيد إضافية لتأشيرات الطلاب وتأشيرات التبادل الأجنبي استعدادًا لتوسيع نطاق التدقيق، وبحذف أي مواعيد شاغرة من جداولها. وإذا كان الطلاب قد حددوا مواعيد مقابلات تأشيراتهم بالفعل، فلا يزال بإمكانهم المضي قدمًا.

سيستمر هذا التوقف “حتى صدور توجيهات إضافية” في الأيام القليلة المقبلة. وتستعد وزارة الخارجية “لتوسيع نطاق فحص حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقد يخضع جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب لفحص حساباتهم على مواقع التواصل، وفقًا للبرقية. وذكرت البرقية أن هذا الفحص الإضافي سيكون له “تداعيات كبيرة” على عمليات السفارات والقنصليات، مما يجعل إيقاف المواعيد الجديدة أمرًا ضروريًا. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية صحة هذه التقارير لشبكة “سي بي إس” الإخبارية.