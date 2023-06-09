الكويت، إيقاف البعثات للتخصصات الطبية في مصر والاردن

أوقفت وزارة التربية الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والاردن، جاء القرار بعد عدة تقارير من وفود للجامعات في البلدين بسبب جودة التعليم وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن. ونص القرار الذي حصلت عليه الصحيفة على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024.

وتضمن القرار إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن ايقاف نقل مقر الابتعاث الى مصر والأردن.

وابلغت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة جاءت بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة للجامعات الطبية في مصر والأردن خلال الاشهر الماضية، وجاءت تقارير هذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة لقياس جودة التعليم، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

جودة التعليم

ونوهت المصادر بموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023، وتوصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية خارج البلاد.

وأكدت المصادر ان القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

وجاء القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم واستمرارا لجهود الوزارة الرامية لضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد، وبعد سلسلة قرارات اتخذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، في هذا الاطار.

ففي تسلسل تاريخي لما اصدرته الوزارة في هذا الاطار، كانت البداية اكتوبر عام 2018، حيث اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي في حينها د.حامد العازمي قرارا، بتقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة من نحو 30 جامعة الى 7 جامعات معتمدة فقط، بعد توصيات وفود الاعتماد الاكاديمي، حيث اصبح من حينها الاعتماد مقتصرا على كل من«جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة اسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الاميركية في القاهرة» فقط.

وعلى بعد أشهر، واستمرارا لجهود الوزارة في ملف ضبط الجردة للشهادات الصادرة من الخارج، اصدر د.حامد العازمي قرارا يوليو 2019، يقضي باعتماد 5 جامعات اردنية فقط، بعد ان كانت نحو 20 جامعة، حيث ضمت قائمة الجامعات المعتمدة كل من الجامعة الاردنية، وجامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والهاشمية، إضافة إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

تحديد النسب

جاء قرار تحديد النسب الدنيا للالتحاق بالتخصصات الطبية بمصر في مايو 2021، حيث اصدر وزير التعليم العالي في حينها د.محمد الفارس قراراً بتحديد الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة، بحيث لا تقل عن %85 للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية بالجامعات المصرية المعتمدة، بعد أن كانت %79، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، سواء للالتحاق أو الضم للبعثة.

ضبط الشهادات

استمر وزير التربية وزير التعليم العالي الاسبق د.علي المضف في العمل على ملف جودة التعليم، حيث اصدر قرارا في يونيو 2022 يقضي بتحديد التخصصات المعتمدة للدراسة في جمهورية مصر، بتحديد نحو 100 تخصص معتمد فقط في عدد من الجامعات المصرية.

علما ان القرارات كانت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ممثلة بوكيل الوزارة السابق د.صبيح المخيزيم والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.

ويأتي القرار الجديد بإيقاف الايفاد المباشر وبعثات ابناء الدبلوماسيين وضم البعثة للتخصصات الطبية في مصر والاردن استمرارا لملف ضبط جودة التعليم في الوزارة.

التسلسل التاريخي لضبط جودة التعليم:

2018

قرار وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.حامد العازمي باعتماد 7 جامعات مصرية.

2019

قرار وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.حامد العازمي باعتماد 5 جامعات اردنية فقط.

2021

قرار وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.محمد الفارس بتحديد نسبة القبول بالتخصصات الطبية بمصر بـ%85.

2022

قرار وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.علي المضف بتحديد 100 تخصص معتمد في الجامعات المصرية.