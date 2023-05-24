إيفردوم وأو كي إكس تعززان شراكتهما لإطلاق تجارب رياضية في الميتافيرس

أعلنت إيفردوم Everdome، منصة العالم الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، عن توسيع تعاونها مع أو كي إكس OKX، شركة تقنيات الويب 3.0 الرائدة، عبر المساهمة في الابتكارات التقنية للعالم الافتراضي التابع للشركة OKX Collective metaverse. وتقدم هذه الشراكة محتوى حصري جديد للمنصة يضم سفراء كرة القدم لشركة OKX، بناءً على العلاقات الوثيقة التي تجمع الشركة بالمجتمع الرياضي، سعياً لخلق عالمٍ افتراضي فريد من نوعه للجمهور.

ويعتبر OKX Collective عالماً افتراضياً غامراً يتيح للجمهور خوض تجربة متميزة لتقنيات الويب 3.0 والوصول إلى المحتوى والتجارب والمكافآت المقدمة من سفراء كرة القدم.

وتم تصميم هذه التجارب لتجمع الرياضة العالمية ضمن عالم افتراضي جديد كلياً، متيحة لعشاق كرة القدم خوض مغامرة رقمية تقربهم من سفراء OKX وتلبي شغفهم الكروي.

وقامت كل من OKX وEverdome بتأسيس تجارب العالم الافتراضي الغامرة لعشاق كرة القدم عبر عالم OKX Collective الافتراضي.

● 15 مايو 2023 – معرض تدريبي بالرموز غير القابلة للاستبدال ضمن عالم OKX Collective الافتراضي.

● 4 مايو 2023 – تعاون موسيقي مع منسق موسيقى ضمن عالم OKX Collective الافتراضي.

أبريل 2023 – محتوى OKX Collective مع سفراء كرة القدم، حول التدريب والقرارات الكروية.

وتم إدخال التجارب ضمن العالم الافتراضي OKX Collective، حيث حصل كل من سفراء OKX لكرة القدم على مساحته الخاصة، إلى جانب محتوى مرتبط باهتماماته، ليتمكن عشاق هذه اللعبة ومتابعو OKX من غوض غمار تجاربها.

وتقف Everdome وراء تطوير تجربة العالم الافتراضي التي تركز على التجارب الفريدة فائقة الواقعية والمغامرات الرقمية الغامرة. وضمن هذا العالم الافتراضي الجديد بالتعاون مع OKX، سيتمكن عشاق كرة القدم والعملات الرقمية وجامعو الرموز غير القابلة للاستبدال ومتابعو OKX من دخول مسابقات للفوز بجوائز قيّمة، بما يشمل تذاكر إلى تدريبات فريق كرة القدم، والمباريات، وغير ذلك.

وفي هذا السياق، قال أرتور كاتشماركزيك، كبير مسؤولي النمو في Everdome: “تواصل شراكتنا مع OKX تحقيق إنجاز تلو الآخر، لتساهم في ترسيخ مكانة Everdome في العوالم الافتراضية وتعزيز تميز تجاربها الفريدة الأكثر واقعية على الإطلاق. ونحن اليوم ماضون في بذل كل جهد ممكن لتطوير هذا القطاع، لنتخطى مجرد تطوير عالم افتراضي نحو وضع معايير جديدة كلياً، ورسم ملامح جديدة لما يمكن أن تبدو عليه عوالم الويب 3.0 المتصلة”.

من جانبه قال حيدر رفيق، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في OKX: “عندما أبرمنا شراكتنا مع فريق مانشستر سيتي، كان هدفنا رفد جماهير كرة القدم بتجارب فريدة من نوعها تثري شغفهم بهذه اللعبة العالمية. لذلك جاءت شراكتنا مع Everdome لتساعدنا في تحقيق ذلك وتعزيز تفاعل الجمهور وضمان تواصلهم مع لاعبيهم المفضلين ومنحهم وصولاً إلى عناصر رقمية صممت خصيصاً للاعبين. ولاشك أننا اليوم نعيش الحلم الذي وعدنا به جمهورنا ومتابعينا”.

تجدر الإشارة إلى أن Everdome وOKX أبرما شراكتهما الأولى في عام 2022 وقاما بتأسيس ثقافة افتراضية فريدة من نوعها وتجارب مبتكرة في عالم الميتافيرس.