أعلنت شركة إيفردوم Everdome للعالم الإفتراضي عن مرحلة جديدة من مغامرتها في عوالم الميتافيرس الأكثر واقعية على الإطلاق.

ويمثل الميناء الفضائي في فوهة جيزيرو على كوكب المريخ الخطوة التالية ضمن المغامرة الفضائية الافتراضية التي تتضمن تجربة تأسيس حضارة بشرية على الكوكب الأحمر عبر رحلة فضائية في عالم الميتافيرس. وسيخوض مجموعة من شركاء وأعضاء مجتمع Everdome تجربة الاستكشاف الفضائي المميزة، وهم منصة OKX وبيير جازلي وفريق ألفا روميو للفورمولا 1 ORLEN.

ويعتبر ميناء إيفردوم الفضائي “جيزيرو” موقعاً ثابتاً في عالم الميتافيرس، إذ تعد فوهة جيزيرو نفسها جزء أصيل من المشهد الطبيعي للمريخ. وعلاوة على ذلك، تم اختيارها من قبل وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى لمهام استكشاف الفضاء الحالية. وتم في الأصل تأسيس هذا الموقع بناءً على منجم جليدي وتم نقله لاحقاً لبضعة كيلومترات جنوباً نحو أدنى ارتفاع في الفوهة. ويتيح ذلك وصولاً يسيراً إلى رواسب الجليد المائي، وبالتالي اختيار موقع يتيح مورداً هاماً للسكان (الماء والأوكسجين)، وللسفر على متن صواريخ تستخدم الهيدروجين السائل والأوكسجين كوقود.

وباعتباره محطة للبضائع والمسافرين من وإلى إيفردوم ، مدينة المستقبل القريب التي يتم إنشاؤها في رواسب الدلتا في وادي نيريتفا، فوهة جيزيرو، الكوكب الأحمر، يعتبر ميناء جيزيرو الفضائي الوجهة النهائية للمسافرين الفضائيين ضمن عالم إيفردوم. وسيهبط رواد الفضاء بعد رحلتهم في الميناء الفضائي في منطقة حتا على الأرض على متن صواريخ EVR Phoenix القابلة لإعادة الاستخدام والتي تم عرضها خلال إطلاقها الأول في شهر أكتوبر من عام 2022.

وتم تصميم هذا الميناء الفضائي الضخم والمفصل من قبل فريق تأسيس العوالم الافتراضية في إيفردوم بالشراكة مع ليزيك أورزيشوفسكي، الذي يحمل دكتوراه في الهندسة الفضائية ويعمل لدى إيفردوم في منصب رئيس العلوم، ويساعد عالمها الافتراضي على الالتزام بالأسس القائمة على العلوم، في حين يحرص المدير الفني فويتك فيكوس على تأسيس مفاهيم فنية افتراضية تحاكي الواقع بأدق تفاصيل ممكنة. ويأتي هذا الإصدار أعقاب إطلاق صاروخ إيفردوم الأول، ويوضح سبل إنشاء جزء جوهري من تجربة الهبوط القادمة على الكوكب الأحمر المقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2023. وسيكون ميناء جيزيرو الفضائي جزءاً من تجربة العالم الافتراضي الغامرة، والتي تشمل مدار إيفردوم حول المريخ، وتجربة الهبوط على الكوكب الأحمر، وقطار جيزيرو والوصول إلى مقر مدينة إيفردوم. وبفضل تجربة العالم الافتراضي لدى إيفردوم ، تمثل الرحلة الافتراضية نحو المريخ جزءاً من مغامرة شاملة للوصول إلى وجهة طال انتظارها.

إيفردوم Everdome تعلن عن المرحلة التالية من تجربة عالمها الافتراضي