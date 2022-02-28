إيفردوم تطلق مهمة إلى المريخ من حتا في دولة الإمارات

أعلنت إيفردوم Everdome، أكثر عوالم الميتافيرس واقعية على الإطلاق، عن اختيار جبال حتا الخلابة في إمارة دبي بدولة الإمارات لتكون موقع إطلاق مهمتها إلى المريخ عبر عالم الميتافيرس. ويقدم الفيديو التعريفي الذي تم إطلاقه مؤخراً لمحة عما سيكون بانتظار المستخدمين، حيث يعرض غرف العمليات والإطلاق بأسلوب غامر ويسلط الضوء على موقع الإطلاق بدعم من محرك الألعاب Unreal Engine 5. ومن المخطط إطلاق المهمة على ثلاث مراحل خلال عام 2022، حيث ستأخذ Everdome المستخدمين في رحلة فريدة من كوكب الأرض إلى المريخ.

وتشمل المرحلة الأولى عمليات ما قبل الإطلاق، ضمن منطقة حتا ليتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة Everdome، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر. وانطلاقاً مع مكانة دبي كأبرز الوجهات السياحية حول العالم، اختارت Everdome الإمارة لتكون موقع انطلاق مهمتها في إطار طموحاتها لحفز وتيرة تبني تقنيات الميتافيرس على نطاق واسع من خلال تطوير لعبة يمكن الوصول إليها وفهمها بسهولة.

وفي هذا السياق، قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome وMetahero: “نهدف إلى تقديم عالم الميتافيرس للجمهور العام بأسلوب يسير الفهم. ونحرص بذلك على فتح الباب إلى عالم الميتافيرس لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، وإزالة أي عقبات لاستخدام تقنياته قدر الإمكان. ونقوم بذلك عبر اختيار منطقة حتا بدبي كنقطة انطلاق مهمتنا. وباعتبارها وجهة عالمية للسياحة والابتكار واستكشاف الفضاء، كان قرار اختيار دبي منطقياً للغاية لإطلاق المرحلة الأولى من مهمة Everdome”.