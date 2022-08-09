إيفردوم تستقطب استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار إلى عالمها الافتراضي

أعلنت إيفردوم Everdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، عن التزام استثماري قطعته جيم ديجيتال ليمتد GEM Digital Limited التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وهي تمثل شركة استثمار في الأصول والبنى الرقمية وتضخ استثمارات في الرموز الرقمية الخدمية ضمن أكثر من 30 منصة مركزية ولامركزية لتداول العملات الرقمية حول العالم.

وتبلغ قيمة الاستثمار الذي تعتزم GEM تقديمه 10 ملايين دولار لدعم شركة الواقع الافتراضي Everdome التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك في إطار اتفاقية لاشتراك منظم في الرموز الرقمية. وتأتي هذه الاتفاقية في فترة تشهد زخماً متصاعداً لنشاط Everdome، و تحديداً على مستوى إطلاق المنتجات ومزادها في العالم الافتراضي (ميتافيرس).

ومنذ شهر يونيو 2022، تم بيع 11700 أرض (97%) ضمن عالم Everdome الافتراضي خلال مزاد انعقد على مدار ثمانية أسابيع. وبالمجمل، تم شراء الأراضي بما يتجاوز 18.6 مليون دولار، ما يعادل 1,531,000,000 عملة $DOME الرقمية الخاصة بشركة Everdome. وبلغ متوسط سعر الأرض في عالمها الافتراضي 130,000 $DOME. وستتولى Everdome مهمة مراقبة توقيت وعدد عمليات السحب في ضوء هذه العملية، حيث وضعت حداً أدنى لهذه العمليات. ووفقاً لتقديرها، تتمتع Everdome بالقدرة على بيع ما يصل إلى 200% من متوسط حجمها اليومي من الرموز عبر منصات تداول عديدة إلى GEM Digital.

ووفقاً لروب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome ، سيتم تسخير الاستثمار الذي تعتزم GEM تقديمه لتعزيز خدمات وقوة Everdome وضمان عملها بأسلوب مستدام يستشرف مستقبل العوالم الافتراضية، وقال: “تسعدنا هذه الشراكة وفخورون باستقطاب مثل هذا الاستثمار الضخم من GEM، وهو أمر يؤكد على مضينا قدماً في المسار الصحيح، حيث نتطلع للارتقاء بمستويات العوالم الافتراضية إلى آفاق أكثر رحابة. ولاشك أن هذا الوقت مثالي للغاية لدعم وتطوير منتجنا، وسيساعدنا الاستثمار الجديد بتحقيق ذلك. وتعتبر Everdome أحد أكثر العوالم الافتراضية واقعية على الإطلاق، لذلك سيضمن تعاوننا مع GEM الارتقاء بعالمنا الافتراضي للمرحلة المقبلة ليكون نموذجاً يقتدي به الجميع في مشهد العوالم الافتراضية الواعد”.

وسيتم توجيه استثمار GEM نحو تنمية فريق العمل وتوسيع تقنيات العالم الافتراضي، وسيقود إلى تعزيز إمكانات الواقع الافتراضي وإدخالها بوتيرة أسرع. كما سيتم تخصيص جزء من الاستثمار لتعزيز جهود التسويق، وتفعيل منظومة الشراكات، ومسارات أخرى لترسيخ النمو المستدام لدى Everdome. ومع الاستعداد لإطلاق عالمها الافتراضي على 3 مراحل خلال العام الجاري، تأخذ Everdome المستخدمين في رحلة غامرة من منطقة حتا في دولة الإمارات إلى كوكب المريخ. وتستخدم هذه المنصة المتطورة تقنية المسح ثلاثي الأبعاد ومحرك الألعاب Unreal Engine 5 لمنح المستخدمين تجربة فائقة وفريدة من نوعها مدعومة برسوم فائقة الجودة تترك المستخدمين في حيرة من أمرهم حيال الحدود الفاصلة بين العالمين الافتراضي والحقيقي. وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات. لمعرفة المزيد عن Everdome يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: everdome.io