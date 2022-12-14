البرلمان الأوروبي: ماذا نعرف عن نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بتلقي رشاوى من قطر؟

يواجه البرلمان الأوروبي فضيحة فساد مدوية بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية أكثر من مليون يورو نقدًا واحتجزت عضوين في البرلمان الأوروبي كجزء من تحقيق دولي في مزاعم بأن قطر، المضيفة لكأس العالم لكرة القدم، سعت لشراء النفوذ.

ولم تذكر السلطات البلجيكية أسماء المشتبه بهم، ولكن تم تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، من واجباتها في المجلس التشريعي وكذلك عضويتها في باسوك، الحزب الاشتراكي اليوناني.

وأنكرت كايلي ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من قطر التي نفت بدورها تلك المزاعم.

اتهامات

بعد عدة اعتقالات وتفتيش للمنازل، بما في ذلك منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي وعائلة عضو سابق في البرلمان الأوروبي في إيطاليا، وجه القضاء البلجيكي اتهامات لأولئك الأشخاص بـ:

المشاركة في منظمة إجرامية

غسيل الأموال

الفساد

تعليق التصويت

أدت التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل إلى استقالاتهم وتعليق التصويت البرلماني على منح المواطنين القطريين السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، رفضت الدوحة أي مزاعم بسوء السلوك. وقال مسؤول: “أي ارتباط للحكومة القطرية بالادعاءات المبلغ عنها لا أساس له من الصحة ومضلل بشكل خطير”.

من هي إيفا كايلي؟

أنكرت كايلي ما وُجّه إليها من اتهام بتلقي رشوة من قطر، فيما صوت 625 عضواً في البرلمان الأوروبي لصالح تجريدها من صلاحياتها كنائبة من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان الأوروبي. وفيما يلي ما نعرفه عنها:

مذيعة تليفزيونية سابقة

انتخبت لعضوية البرلمان اليوناني في سن الـ 29، وكانت يومها أصغر نائبة في حزب باسوك

في العام 2014 انتخبت إلى عضوية البرلمان الأوروبي

في يناير/كانون الثاني من عام 2022 انتخبت نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي

كانت ضمن الوفد الذي يهدف إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج

دافعت عن سجل حقوق الإنسان في قطر الشهر الماضي في البرلمان، مشيدة بالبلاد باعتبارها “المرشح الأوفر حظًا في مجال حقوق العمال” لقرارها إلغاء نظام الكفالة للعمال الوافدين.

زعمت أن أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي كانوا يسعون إلى التمييز ضد قطر “واتهام كل شخص يتحدث معهم، لكنهم لا يزالون يأخذون غازهم”

تم توقيف شريك حياتها الإيطالي، فرانشيسكو جورجي، المساعد البرلماني السابق والخبير في شؤون حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، وهما على علاقة منذ 5 سنوات، ولديهما طفلة تبلغ الثانية.