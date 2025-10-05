إيزي بنك، 10 أشياء عليك معرفتها عن رابع بنك رقمي سعودي والبنك رقم 39 في المملكة

مع إعلان البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد باسم (إيزي بنك EZ Bank)، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال. وبصدور هذا الترخيص، أصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة في المملكة (39) بنكًا، منها (15) بنكًا محليًا، و(24) فرعًا لبنك أجنبي بحسب ساما، فما الجديد حول هذا البنك الذي يعد رابع بنك رقمي خالص؟ حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتأسيس بنك رقمي رائد في المملكة العربية السعودية، والبنك هو ثمرة شراكة مجموعة بنك قطر الوطني QNB مع شركة عجلان وإخوانه القابضة، برأس مال قدره 2.5 مليار ريال سعودي. وتعمل مجموعة بنك قطر الوطني في أكثر من 28 دولة في 3 قارات. ومن المتوقع أن يُقدم بنك إيزي خدمة تحويل الأموال الفورية عبر فيزا دايركت، وهي شبكة دفع عالمية فورية تُمكّن من إجراء تحويلات سريعة وآمنة مباشرةً إلى الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية. تدعم هذه الخدمة عمليات نقل الأموال محليًا ودوليًا، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأموال فورًا بأمان وراحة تامة.

سيقدم البنك تجربة مصرفية رقمية عبر منصات الهاتف المحمول وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر الذكية لتسهيل المعاملات وزيادة الوصول ودعم الاقتصاد الرقمي.

من خلال التطبيق الإلكتروني، يمكن فتح حساب بنكي خلال دقائق عبر التطبيق باستخدام الهوية الوطنية أو الإقامة دون زيارة الفرع.

إصدار بطاقات رقمية وفعليّة (Visa/Mastercard) تتيح التسوق محليًا وعالميًا.

إدارة الحساب بالكامل عبر التطبيق، مع إمكانية إجراء التحويلات المالية ودفع الفواتير وتتبع المصاريف.

دعم الحوالات المالية المحلية والدولية عبر شبكات سويفت و دعم فني متواصل على مدار الساعة للمساعدة وخدمة العملاء

رسوم منخفضة أو شبه معدومة بدون مصاريف إدارية شهرية، مع خدمات مصرفية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر مرونة كبيرة

يعمل البنك بشكل أساسي من خلال منصات تعتمد على الهواتف المحمولة، ويستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة ذكية لإدارة المخاطر لتسهيل المعاملات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي.

إيزي بنك وبنوك رقمية سعودية أخرى

بنك stcbank أطلقته شركة الاتصالات السعودية (STC)، انطلق مع تطوير خدمة المحفظة الإلكترونية STC Pay، مما منحه قاعدة عملاء واسعة وتكاملاً قوياً مع خدمات الاتصالات. يقدم البنك مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بما في ذلك التحويلات المحلية والدولية. وتكمن ميزة بنك STC في الاستفادة من البنية التحتية للاتصالات وقاعدة مستخدمي STC، سعياً منه لأن يكون البنك الرقمي الرائد في المملكة.

بنك D360 أول بنك رقمي سعودي محلي بالكامل، تأسس بشراكة بين مستثمرين سعوديين، بما في ذلك دراية المالية وصندوق الاستثمارات العامة. وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويركز على خدمة الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. يركز D360 على الأسعار التنافسية والابتكار الرقمي المتوافق مع رؤية السعودية 2030، مقدماً خدمات مصرفية مرنة مع التزام قوي بمبادئ التمويل الإسلامي.

بنك فجن المعروف سابقاً باسم البنك الرقمي السعودي، والمملوك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ومقرها أبوظبي، بدأ بمرحلة تجريبية، حيث قدم ودائع المرابحة (التمويل الإسلامي)، وبطاقات الدفع، والتحويلات المالية المحلية. يركز بنك الرؤية بشكل قوي على الحلول المصرفية سهلة الاستخدام والمعتمدة على التكنولوجيا والمصممة للسوق السعودية، كما لديه تركيز أكثر تخصصًا على المنتجات المصرفية الإسلامية.