مجموعة “إيرفرانس – كي إل إم” و”الاتحاد للطيران” تتوسعان في شراكتهما

وقعت كل من مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية “إيرفرانس – كي إل إم” (Air France-KLM) والاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون بينهما فيما يتعلق بعمليات نقل الركاب وبرامج الولاء وتطوير المواهب والصيانة.

وتمت مراسم التوقيع في مقر مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية في العاصمة باريس، بحضور أجنوس كلارك، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الفرنسية، وآريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الايرادات.

ومن خلال هذه الشراكة، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، تنظر شركتي الطيران إلى التوسيع في اتفاقيات تبادل الرموز والانترلاين بينهما والتي بدأت في عام 2012. وكخطوة أولية للاتفاقية، ستتوفر من اليوم أكثر من 40 وجهة جديدة للحجز عبر أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا، على أن يكون السفر في موسم الشتاء لعام 2023.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستنظر الناقلتين في إمكانية اكتساب واستبدال الأميال لأعضاء برنامجي الولاء التابعين للخطوط الفرنسية الهولندية والاتحاد للطيران، فلاينج بلو وضيف الاتحاد. و ستبحث الشركتان في مبادرات مختلفة مثل المشاركة في مبنى المسافرين ودخول متبادل لصالات الانتظار، وخدمات المناولة الأرضية وغيرها من المبادرات.

تشغل الاتحاد للطيران من مقرها في مطار أبوظبي الدولي، رحلات يومية إلى كل من مطار باريس تشارل ديغول ومطار أمستردام شيبول الدولي.

وستبدأ الخطوط الجوية الفرنسية في تشغيل رحلات يومية بين مطار باريس شارل ديغول ومطار أبوظبي الدولي ابتداءً من 29 أكتوبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال أنجوس كلارك، نائب الرئيس التنفيذي رئيس الشؤون التجارية للخطوط الجوية «إيرفرانس كي إل إم»: “أنا سعيد بتطور شراكتنا مع الاتحاد للطيران. هذا التعاون الذي استمر لمدة 11 عامًا يتوسع الآن بشكلٍ أكبر، ونهدف إلى استكشاف الفرص في مجالات الصيانة وبرامج الولاء، بالإضافة إلى تعزيز شبكتنا بما يخدم عملائنا من جميع أنحاء العالم. تتميز أبو ظبي بموقعها وكونها وجهة سفر جاذبة، وبفضل شبكة الاتحاد للطيران الواسعة والممتدة من الجنوب وجنوب شرق آسيا ووصولاً لأستراليا، سيضيف الأمر قيمة كبيرة لهذه الشراكة. وتبرز التزامنا بتوفير تجارب سفر رائدة وسلسة وتركز على العميل، لخدمة قاعدة عملائنا المشتركة.”

ومن جهته صرح آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الايرادات في الاتحاد للطيران: ” نحن متحمسون لتوسيع تعاوننا مع الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية، وتعتبر مذكرة التفاهم هذه دليلاً على رؤيتنا المشتركة في ابتكار رحلات متميزة لضيوفنا. وتعزز مذكرة التفاهم من شراكتنا الحالية من خلال استكشاف السبل لتحسين شبكة الوجهات عبر توفير ربط أفضل بين أبوظبي وباريس، والاستفادة من شبكة وجهات الخطوط الجوية «إيرفرانس كي إل إم» الواسعة والمتتدة في أوروبا وما وراءها. الأمر الذي يؤكد على عزم الاتحاد للطيران في دعم النمو الاقتصادي والثقافي لأبو ظبي في الوقت الذي نتطلع فيه إلى استقبال المزيد من الضيوف في موطننا وتقديم مميزات سفر أفضل وتجارب عملاء محسَّنة على مر الرحلة.”

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية قد أعلنت سابقاً عن إبرام اتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم الربط بين القارة الأوربية وأبوظبي.