ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غداً

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تعيد إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

نقلت وكالة فرانس برس عن المصدر الدبلوماسي قوله، اليوم (الإثنين): إن إعادة فتح السفارة الإيرانية ستجري في الساعة السادسة من مساء (الثلاثاء)، بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في الرياض.

وكانت صحيفة إيران ديلي الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أعلنت الشهر الماضي أن طهران عيّنت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل أخيرا.

وفي العاشر من شهر مارس الماضي توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني. وتلقّى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بحسب ما أعلنت طهران.

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