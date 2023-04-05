فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إيران تعيّن سفيراً في الإمارات بعد 8 سنوات من شغور المنصب

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إيران

عينت إيران سفيرا في الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) “بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير ايراني لدى الامارات، سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في ابوظبي”.

وكانت الإمارات أعلنت عن أعادة سفيرها إلى طهران تنفيذاً لرغبتها في “تعزيز العلاقات” مع إيران، في آب/أغسطس الماضي.

يأتي تعيين عامري بعد إعلان الجمهورية الإسلامية والسعودية، في 10 آذار/مارس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

أكد النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر الإثنين قبول الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره السعودي “في الأيام المقبلة”.

وعامري هو دبلوماسي مخضرم شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، كما عين سابقا سفير ايران لدى الجزائر والسودان واريتيريا، بحسب ارنا.

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